JEZIVO! Kim Kardašijan podelila strašno proročanstvo vidovnjakinje! Nastalo je PRE 12 GODINA, A TIČE SE KORONAVIRUSA! (FOTO)

Koronavirus sve više uzima maha, a svakog dana saznajemo da je sve više ljudi obolelo od bolesti COVID-19, koja je izazvala globalnu paniku. Američka starleta i rijaliti zvezda Kim Kardašijan objavila je tvit u kome je prikazana jedan deo knjige u kom jedna vidovnjakinja 2008. godine predviđa koronavirus!

Silvija Braun, vidovnjakinja koja je preminula 2013. godine, predvidela je bolest koja se širi svetom, a opisala je u svojoj knjizi "End of Days".

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d