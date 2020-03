KORONA UŽIVO U AUSTRIJI: Sve više mesta u karantinu, u prodavnicama PUSTOŠ - Policija zbog OVOG nadzire markete (FOTO+VIDEO)

Razlog za ovu meru je opasnost od pljački supermarketa zbog rastućeg straha od koronavirusa.

Naime, u Austriji su građani već počeli da prave zalihe namirnica, pa su supermarketi puni kupaca, ali je robe u rafovima sve manje, a u pojedinim ih nema uopšte.

Fotografije do kojih je došao Pink.rs kao i one koje su građani postavili na društvenim mrežama pokazuju prazne rafove i zamrzivače u Beču.

I don’t even know what to say.

That’s the situation in the #supermarkets here in Vienna. #coronavirus pic.twitter.com/z7vVQTb4Oa