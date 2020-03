Predsednik Srbije proglasio je večeras vanredno stanje na teritoriji cele Srbije. Vučić je na pres konferenciji rekao da odluka o uvođenju vanrednog stanja stupa na snagu odmah.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavao je večeras u Palati Srbija sastankom kriznih štabova za sprečavanje mogućih štetnih posledica izavanih virusom korona.

Predsednik je predsedavao sastankom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 i Kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti KOVID-19 po privredu.

Nakon zasedanja, on se obratio naciji. Predsednik je na samom početku poručio da je Srbija od danas u ratu protiv nevidljivog i opasnog protivnika i da ga moramo pobediti.

- Borba koja je pred nama je borba za one koji su stvarali ovu zemlju, borba za naše roditelje i starije, ali i za budućnost. Naši roditelji i stariji izgradili su naše gradove i sela, puteve i pruge, napravili su sve što imamo u našoj zemlji i oni su napadnuti. Moramo da uradimo sve da im pomognemo. Dosad smo uradili mnogo stvari i posebno hvala lekarskom timu, divnim ljudima koji su obavljali najteži posao kako bi pomogli našoj zemlji - rekao je Vučić.

Na osnovu pisma i Ustava, kako je nastavio, a u skladu sa odredbama Ustava, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi predsednik i premijer. On je obavestio da je danas doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije i ona stupa na snagu onda kada se objavi u SG.

Predsednik je rekao da se ova odluka donosi u izuzetno kriznim situacijama.

- Danas je najgori dan za Evropu od Drugog svetskog rata. Broj umrlih se povećava, a u Srbiji imamo još 2 zaražena lica, ukupno 48. Nema sumnje da u danima koji dolaze, da ćemo se suočiti sa time da će biti mrtvih - rekao je predsednik. Dodaje da će biti preduzete najteže mere.

- Prošli smo kroz teške krize kako bismo bili jedna od dve zemlje sa najvećim rastom u Evropi. Imali smo više od milion migranata koji su prošli kroz našu teritoriju, a ovo će za nas biti najteža bitka, ovo je bitka za naše stare i za naše bolesne, koji su meta ovog žestokog napada - rekao je Vučić.

On je izjavio saučešće svim evropskim prijateljima i junačkom italijanskom narodu. Predsednik je rekao da, ako bude bilo potrebe, biće doneta obavezujuća odluka u naredna 72 sata da sva lica moraju da ostanu kod svojih kuća, ako su u seoskom području.

- Molim najstarije kao Boga da ne izlaze iz kuća. Ovo je borba za njih. Neće stradati naša deca, već naši roditelji, zato ih molim da ne izlaze iz kuća. Sve što radimo, radimo samo zbog penzionera. Nema potrebe da govorim koliko ih volim. Moramo dobro da se organizujemo i mnogo organizovanije zemlje od nas jezivo su poklekle i plaćaju stravičnu cenu. Molim vas da ostanete u svojim domovima - rekao je Vučić.

Zamolio je i mlađe da ne posećuju najstarije, kako bi bili pošteđeni.

- Pustimo deke i bake da budu sami mesec dana, da nam prežive ovo. Znam da im je teško bez unuka i dece, ali to je jedini način da prežive. Danas je 368 ljudi umrlo u Italiji! - rekao je Vučić.

On se još jednom zahvalio lekarima koji su imali hrabrosti da kažu da deca treba da idu u škole.

- Razočaran sam napadima na ove ljude, na najhrabrije koji su nas spasavali u najtežim vremenima. Pelemiš je rizikovao život, dobacuje se Konu jer im se ne sviđa njihova izjava, a oni rade isključivo u interesu naroda. Sutra nema škola, vrtića, fakulteta, sporta, teretana, dezinfikovaćemo sve prostorije... Nema potrebe da objašnjavam zašto, teretane su najgora mesta za zaraze. Ograničiće se rad restorana, kafana, uz veoma kratko vreme. Zatvara se život, da bismo sačuvali život - rekao je Vučić.

Škole se, kako kaže, najverovatnije do kraja godine i neće otvarati.

Kaže da nećemo imati problema sa namirnicama jer, brašna kako kaže ima za narednih 12 meseci.

- Narodima oko nas ćemo morati da pomažemo što se tiče brašna. Nemamo problema ni sa jednim od vitalnih proizvoda. Prodavnice će biti otvorene, obezbeđivaćemo maske, a logistika će biti najveći problem. Napori su veliki - kaže Vučić.

Dodaje da velika međunarodna solidarnost ne postoji i da je to bila bajka na papiru.

- Shvatili ste to. Ja sam danas uputio posebno pismo jedinim koji mogu da nam pomognu - Kini. Uputio sam pismo predsedniku Siju gde sam ga po prvi put u nekoliko puta nazvao i dragim prijateljem i bratom. Odlukama EU ne možemo da uvezemo ni robu, ni medicinsku opremu, nemaju je ni oni dovoljno. Zato sam zamolio našeg prijatelja i brata Si Đinpinga, garantujući mu vekovno čelično prijateljstvo sa malom Srbijom, tražili smo sve od Kine, čak i da nam pošalju lekare, jer naši već postaju umorni, a koronu u bolnice ne smemo da pustimo. Vojska će od sutra čuvati bolnice u kojima se leče pacijenti zaraženi od koronavirusa. Vojska će biti pored najvažnijih objekata od sutra, policija će da radi najteži posao, a onaj kome lekari budu rekli da ide u izolaciju, a oni to ne čine, ići će u zatvor na do tri godine. To je tako po zakonu i to nije nova mera - rekao je predsednik.

Preduzete su, kaže, nove mere, a mere će se dopunjavati iz dana u dan.

- Biće teško, ali što budemo disciplinovaniji, veće su šanse da sačuvamo živote naših starih - rekao je predsednik. Ističe da je dvoje na respiratorima u ovom trenutku. Kaže da, svi koji dođu iz bilo koje zemlje sveta u Srbiju, moraće u karantin na 14 dana, a iz žarišta na 28 dana.

- Ovo radimo da bismo spasili i sačuvali zemlju. Mi smo od 1804, od prvih dana uspostavljanja moderne srpske države ginuli i ginuli. I dobro je da poštujemo svoju istoriju i tradiciju. Nismo se oporavili od svih ratova i tek nedavno je naša ekonomija počela da sija. Ovo će nas nesumnjivo vratiti unazad. Zato pozivam srpski narod, ali i našu braću Mađare, Bošnjake, Rumune, Slovake, Rome, Albance, Makedonce, Hravate, da budu disciplinovani i da sačuvamo našu Srbiju, da se disciplinom borimo za našu budućnost - rekao je Vučić.

Deo tereta u izvozu robe u RS, kako kaže, preuzeće i Srbija.

- Ne smemo da se ponašamo prema svom narodu onako kako se prema nama ponašaju neki drugi. Predaja nije opcija! Predaja nikada nije bila opcija i to nikada neće biti za Srbiju. Borićemo se i pobedićemo. Živela Srbija - rekao je predsednik.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da će biti uvedene nove mere.

- Ako postoji mesto sa većim brojem virusa, to je svakako Beograd. Zahvaljujući neodgovornim postupcima pojedinaca, drugo mesto je Niš. Ako bude promene u međugradskom saobraćaju, bićete obavešteni - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da, kada je muka i teško, tada ne pomažu ni srpske pare.

- Verujem u mog brata i prijatelja Si Đinpinga i u kinesku pomoć. Kina je jedina zemlja koja može da nam pomogne - rekao je predsednik.

Kada je reč o dopremanju zaštitne opreme, Vučić kaže da je od Kine kupljeno pet miliona maski kako bi se premostilo narednih 10 dana. U postupku smo nabavke novih respiratora od Kine.

- Na polu-crno smo avansno platili dodatne respiratore, i neću da kažem odakle, pa makar me streljali, a oni stižu u sredu. Moj je posao da se borim za život naših ljudi - rekao je Vučić.

Kada je reč o zatvaranju grancica, Vučić poziva strance da ne dolaze u Srbiju.

- Ne dolazite u Srbiju. Molim i naše ljude da ne dolaze, jer ih čekaju karantin i izolacija - rekao je Vučić, dodajući da, gotovo sve što nam je stiglo, stiglo nam je iz Milana.

On je za kraj još jednom poručio da predaja nije opcija i da to nikada nije bila za Sribiju.

- Borićemo se i pobedićemo. Živela Srbija - poručio je predsednik.