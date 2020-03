Predsednik ponovo apelovao na sve građane da budu DISCIPLINOVANI, ODGOVORNI i SOLIDARNI!

View this post on Instagram

Borba koja je pred nama je pre svega borba za naše roditelje, za naše starije, ali i za budućnost naše Srbije. Zatvara se život da bismo sačuvali život. Molim sve starije od 65 godina da ostanu u svojim kućama. Koliko će ovo trajati zavisi od nas, naše discipline, odgovornosti i solidarnosti. Borićemo se i pobedićemo! #ostanikodkuce