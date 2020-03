Tom Henks i njegova supruga otpušteni iz bolnice - Evo gde se sada nalaze (FOTO)

Zdravstveno odeljenje države Kvinslend nije želelo da komentariše informaciju da su šezdesettrogodišnje zvezde, Tom Henks i Rita Vilson, pušteni iz bolnice i da se nalaze u samoizolaciji u kući koju su iznajmili, prenosi AP.

Zvanično je saopšteno prošle sedmice da se prati stanje nekoliko ljudi koji su kontaktirali sa bračnim parom Henks-Vilson po dolasku u Australiju, ali nisu objavljeni detalji tog monitoringa.

