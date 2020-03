SRBIJA JE UVELA NIZ MERA U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA - Evo koje su sve MERE NA SNAZI!

Od jutros u 8 sati zatvoreni su svi granični prelazi za ulazak putnika u Srbiju u drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, u okviru mera Vlade Srbije u borbi protiv koronavirusa.

Inače, već je zabranjeno kretanje svih građana u periodu od 20 časova do pet sati ujutru. Starijim građanima od 65 je potpuno zabranjen izlazak iz svojih domova.

Ograničeno je javno okupljanje na otvorenom i u zatvorenom prostoru, tako da distanca između osoba mora biti najmanje dva metra, odnosno da na površini od cetiri kvadratna metra ne moše biti više od jedne osobe.

Pored tih mera, danas od 12 sati ukida se i javni međugradski prevoz. U Beogradu se od veceras ukida javni prevoz u periodu od 20 časova do pet sati ujutru. Za naše državljane koji dolaze iz inostranstva naložena je samoizolacija u periodu od 14 i 28 dana, u zavisnosti od toga iz koje zemlje dolaze.

Odlukom Vlade Srbije juče od 12 časova je do daljeg obustavljen i međunarodni putnički avio-saobraćaj sa Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu, ali ne i za kargo saobraćaj i humanitarnu pomoć. Takođe, Aerodrom "Konstantin Veliki" u Nišu je zatvoren je do daljeg.

Otvoren je prihvatni kamp u Moroviću u kojem će biti smešteni naši državljani koji dolaze iz inostranstva, a nemaju prijavljeno boravište u Srbiji, kao i za koje lekari procene da mogu postati zdravstveni rizik.

Nakon proglašenja vanrednog stanja 15. marta zatvorene su škole i fakulteti, a nastava se odvija od kuće preko RTS kanala i putem digitalnih platformi, za sada samo za osnovce.

U skladu sa novim merama Vlade Srbije o ograničenju kretanja građana u cilju suzbijanja korona virusa prodavnice mešovite robe i prehrambenih proizvoda, pekare, ugostiteljski objekti, banke rade prema izmenjenom radnom vremenu, uglavnom od 8 do 18 sati.

Pošte rade od 10 do 17 sati radnim danima, a subotom od 10 do 14 sati. Radno vreme pošti koje rade nedeljom biće od 10 do 14h, a Glavna pošta u Takovskoj ulici u Beogradu radice radnim danima od 10 do 17h i vikendom od 10 do 14h.

Sve pijace koje se nalaze u sistemu "Gradskih pijaca" u Beogadu svakodnevno u periodu od 8 do 15 sati.

Doneta je i odluka o zatvaranju javnih službi, ali se ona ne odnosi na Poresku upravu, Upravu carina i Upravu za trezor, s obzirom na to da bi njihovo zatvaranje narušilo nesmetano funkcionisanje države, pogotovo u periodu vanrednog stanja.

Zabranjeno je podizanje cena 36 osnovnih životnih namirnica Svi javni događaji, kulturni i sportski, su otkazani, a kulturne institucije zatvorene, dok pojedine daju zanimljiv on lajn sadržaji.

Prekinute su sve izborne radnje za izbore koji su bili zakazani za 26. april.