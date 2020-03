Dačić poručio srpskim državljanima: Ne krećite ka Srbiji ako ne morate, nema izuzetka za karantin

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je danas svim srpskim državljanima u inostranstvu koji žele da se vrate u zemlju da ako ne moraju, ne kreću ka Srbiji, ističući da će svi koji dođu, biti u karantinu u Moroviču i da neće biti izuzetaka.

Dačić je kazao da je sada već svima jasno da će odluka o karantinu biti striktno sprovođena.

- Svako ko dođe, ide u karantin u Morovič, tako da naši ljudi koji žive ili rade u inostranstvu nemaju mogućnost da se ta mera prekrši - kazao je Dačić i dodao da to nije u ingerenciji Ministarstva spoljnih poslova, već da to sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On je ocenio da će ta mera verovatno dovesti do toga da se prekine veliki broj dolazaka u zemlju. Dačić kaže i da ima slučajeva gde se Vlada Srbije trudi da pomogne srpskim građanima i to shodno prioritetima.

Kako navodi, Vlada i Ministarstvo u dogovoru sa predsednikom evidentira ljude koji su negde zarobljeni, a prioriteti su deca, učenici, studenti, bolesni koji su se lečili u inostranstvu, ljudi koji su na službenim putovanjima, a na kraju turisti.

- Razmišlja se kako organizovati avione da ih prevezu do Beograda, ali u slučaju haosa, to je nekada nemoguće, a Srba ima u svim delovima sveta - kazao je Dačić.

Govoreći o posebno osetljivoj kategoriji srpskih državljana koji su u inostranstvu na lečenju, on je rekao da je već sproveden humanitarni let iz Moskve, kojim je desetak pacijenata sa teškim oboljenjem prebaceno u Srbiju.

Podseća i da su organizovani letovi i iz Amsterdama i Pariza i napominje da je sve to velika komplikacija. Ističe i da svi moraju da shvate da su mere koje su preduzete u Srbiji preduzete kako bi se zaštito narod.

Dačić je rekao da ima i onih koji su prošle nedelje otišli na turistički put, a sada bi da se vrate, a ima i onih koji bi da se vrate iz Italije, koji su izgubili posao.

Govoreći o diplomatskom predstavniku Srbije u Zzenevi koji je zarazen virusom korona, Dačić je kazao da je juče trebalo da mu se radi test nakon što je desetak dana primao terapiju i utvrdi da li i dalje ima virus ili ne, ali da su mu kazali da se trenutno rade testovi samo najugroženijima i preporučili mu da bude još sedam dana u poluizolaciji.

- To znači da Švajcarska ima problem sa testovima. On je dobro, a preventivno će u poluizolaciji biti još sedam dana. Mi se nadamo da je izlečen - kazao je Dačić.