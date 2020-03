Stefanović: Molimo ljude da poštuju policijski čas. Nepoštovanjem povećavaju rizik da se neko zarazi!

Policija u toku čitavog dana upozorava ljude da se ne okupljaju i da ne ostvaruju kontakte, cilj je da se zaštite životi, rekao je za televiziju Pink ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Stefanović je rekao da su policajci širom sveta imaju više dužnosti u toku 24 sata, pa je, kako kaže, to i veći pritisak za njih.

"Takođe, moramo da primenimo i mere kako bi i oni ostali zdravi", rekao je Stefanović.

Kako kaže, novim merama Vlade produžen je policijski čas, a takođe, dodaje nema ni okupljanja na javnim površinama.

"Cilj je da ljudi ne izlaze i da se ne okupljaju. Da ne idu u grupama i da imaju što manje kontakata kako bi se zaraza što manje širila", rekao je Stefanović.

Kako kaže, policija u toku čitavog dana upozorava ljude da se ne okupljaju i da ne ostvaruju kontakte.

"Cilj je da se zaštite životi. Molimo ljude da poštuju policijski čas. Treba da znaju da ne poštovanjem povećavaju rizik da se neko zarazi", rekao je Stefanović.

Kako kaže i u trenutku kada je to dozvoljeno, ne bi trebalo previše da se kreću.

"Zahvalan sam velikom broju ljudi koji ozbiljno poštuju policijski čas. Već smo u drugoj noći imali 1151 upozorenje, 187 podnetih prijava, imali smo veći broj aktivnosti, ali mislim da se građani Srbije shvatili da je situacija ozbilja, a sve u cilju spašavanja života" rekao je Stefanović.

On je istakao da su u startu pri povratku ljudi iz inostranstva imali ogromne probleme.

"Proveravali smo svakoga više puta, legitimisali, koristili smo sve metode kako bi proverili da li ljudi poštuju mere ili ne. Bilo je onih koji to nisu poštovali, tako da smo spremali i karantine za one koji moraju biti privedeni. Mnoge probleme smo rešavali u hodu", rekao je Stefanović.

On je ponovio da su apeli bili da ne putuju, ali ističe da su mnogi i nakon apela došli u Srbiju.

"Mi vodimo računa o svim našim građanima, ali moraju da razumeju da kršenjem utiču i čine višestruku štetu za sve", rekao je Stefanović.

Kako kaže, dobro se pokazala aktivnost da najstariji građani ne izlaze uopšte i dodaje da je dobro organizovana aktivnost njihovog snadbevanja u ranim jutarnjim satima.

On je istakao da bi bilo najbolje da građani ne izlaze ni u ovim trenucima.

"Žalim da se zahvalim svim opštinama u Srbiji koji rade da uspostave sistem gde će ljudi otići da urade stvari umesto njih. U svim gradovima imamo volonterske centre", rekao je Stefanović.

On je zamolio građane da ne šire paniku, kao što se dogodilo u slučaju sa naftom.

Stefanović je rekao da je doneta mera da mogu da se izvedu kućni ljubimci, ali istakao da se ljudi ne okoriste time.

"Svetsko iskustvo je pokazalo da je svaki izlazak rizičan, kao i da se kasnije u kontaktu sa drugim ljudima virus prenosi. Sve mere treba da se pridržavaju. Imate 20 minuta najbliže vašoj zgradi. Budite odgovorni i ozbiljni, ali u tih 20 minuta i najkraće moguće", rekao je Stefanović i dodao da ukoliko se mera bude zloupotrebljavala, ona će se ukinuti.

Stefanović je istakao da je sve veći broj ljudi koji su svesni i odgovorni i koji vide šta se dešavalo u drugim zemljama.

"Hoću da se zahvalim svima koji poštuju mere i odgovorno se ponašaju. Ali apelujem i na one koji ne poštuju da ostanu kod kuće kada god je to moguće", rekao je Stefanović.

Ministar je rekao da je zatvaranje granica rasteretilo policiju i MUP.

"Osim humanitarnih letova nema praktično putničkog saobraćaja i to je olakšalo i smanjilo rizike. Propadnici vojske pomažu gde god je to potrebno", rekao je Stefanović.

Kako kaže, ponosan je na sve što je Srbija donela kao celokupan sistem, i još jednom zamolio građane da to poštuju.

Milan Dinić iz lekarske komore Srbije, rekao je da je zadatak da se zaštiti zdravstveni sistem, a kako kaže, jedini način za to je da građani ostanu kod kuće.

"Lekara ima dovoljno i ne bi trebalo da dođe do masovnog odsustva lekara iz zdravstvenih ustanova, kao i medicinskih sestara", rekao je Dinić.

Kako kaže, uvek postoji jedna rezerva i ne dolazi do preklapanja kako se ne bi širilo među njima.

"Mi ćemo izdržati, a molimo i građane da nam pomognu", rekao je Dinić.

Dinić je rekao da su i privatnici tu da pomognu ukoliko bude potrebno.

Jasminka Bjeletić, direktorka Apoteka Beograd, rekal je da u ovom trenutku u apotekama ima svih dezinfekcionih sredstava kao i sve neophodne opreme.

"Hvala građanima što su ispoštovali farmaceute i što su prihvatili da kupuju manje količine kako bi svi naši građani dobili maske i rukiavice, jer ih nije bilo u kontinutetu", rekla je Bjeletić.

Kako kaže, danas je stiglo 10.000 maski koje su raspoređene u dve najveće apoteke u Beogradu.

Ona je istakla da u apotekama ima svih lekovima i da ima dovoljnih količina.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da broj od 222 zaražena pokazuje da kreće nagli porast obolelih.

"To je svakako nešto što ukazuje da će se ovakav trend nastaviti. Kada je tako veliki broj ne možemo više da pratimo kontakte. Do danas smo imali 97posto koje smo mogli da isratimo, sada će to postati nemoguće", rekao je dr Kon.

Kako kaže, osnovni razlog za ovo je ulaz 318.000 ljudi sa zaraženih područja, koje je kako kaže, teško bilo ispratiti.

"Prvo se ispituju svi kontakti, treba ih sve pronaći. Oni su mogli doći u inkubaciju pre nego što je uvedena zabrana kretanja. Ove mere su više nego neophodne u ovakvoj situaciji", rekao je dr Kon.

On je podržao sve što je vlast Srbije preuzela.

"Ovo su činjenice i sada moramo da delujemo što je brže moguće. Izgubili smo dane i sada ulazimo u jasno ubrzanje. Videćemo koliko je vredelo ovo što smo do sada dobili. Da nismo sproveli ovo sve, išlo bi neuporedivo brže", rekao je dr Kon.

Kako kaže, i dalje će pratiti tok krive, ali dodaje da nije realno očekivati da naglo zastane.

"Pitanje je dalje koliko ćemo moći da pratimo na dalje kontakte. Ako nemate potpunu saradnju svih koji su u tome, jednostavno niste u mogućenosti da obavljate sve što treba, a u cilju zaštite zdravstvenog sistema", rekao je dr Kon.

Prema njegovim rečima, u razgovoru sa Kinezima vide u kojoj su meri oni savladali to.

"Oni kada su čuli za tih 318.000 rekli su da je to sad gotovo nemoguće ispratiti. Potrebno je da se svi ti ljudi pridržavaju samoizolacije", rekao je dr Kon.

On je poručio da se sada mora razmotriti nov način rada i istraživanja slučajeva oboljevanja kod nas.

"Pojaviće se slučajevi koji nemaju nikakve veze sa putovanjem. Očigledno da raste broj zahteva za testovima. Nadam se da će to biti moguće, moramo se uklapati u sve što imamo", rekao je dr Kon.

Kako kaže, ekstremno je značajno čuvanje zdravlja zdravstvenih radnika.

"Svaki zdravstveni radnik nam je ekstremno značajan. Da ga sačuvamo i zbog toga su uvedene sve ove mere. Molim građane da razumeju da je to neophodno", rekao je dr Kon.

Prema njegovim rečima, probaćemo da pratimo savete Kineza.

"Imali smo inspirativne razgovore, sastali smo se na kriznom štabu, a zatim i na Institutu Batut", rekao je dr Kon i dodao da ukoliko neko ima simptome i tegobe da se javi na neki od brojeva telefona i prijavi iste.

Dr Kon je rekao da je u toku intenzivna diskusija sa stručnjacima iz Kine, i da oni priklupljaju podatke i sagledavaju naše kapacitete u vezi sa celom situacijom.

"Biće samo dobrog od svega toga i nadam se da ćemo u narednim danima naći svu snagu koja nam je potrebna", rekao je dr Kon.