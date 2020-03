LONČAR: Mesec dana do stabilizacije situacije, uz strogo poštvanje uvedenih mera!

Ukoliko od danas svi počnu da se pridržavaju svih mera, stručnjaci iz Kine procenjuju da će Srbiji trebati 29 dana da stabilizuje situacija sa korona virusom, izjavio je večeras ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Grupa kineskih stručnjaka juče je došla iz Kine kako bi Srbiji pomogla u borbi sa koronavirusom, a Lončar je rekao da su njihove prve ocene bile da su zadovoljni merama koje smo preduzeli i da će sutra popodne izaći sa prvim setom novih mera koje su se kod njih pokazale kao dobre.

"Da bismo došli u situaciju da nam ne raste broj obolelih neophodno je da od danas niko ne prekrši mere i tada bi nam trebalo 29 dana. To je njihova prva verzija, mada se još ograđuju. Stvarno se nadam da ćemo sutra imati neki novi predlog i set mera", kazao je Lončar.

On je naveo da je trenutno u bolnicama 131 pacijent, a na respiratorima je 15 osoba, od kojih je troje u prilično ozbiljnom stanju.

"Uglavnom su imali druge bolesti. Naši lekari i sestre ulažu sve napore da im pomognu, mi ćemo tu borbu nastaviti", ističe Lončar.

U ovoj situaciji, kaže, najviše zabrinjava što se pojedini ljudi ponašaju kao da se ništa ne dešava.

"Ne bih mere nazvao strogim ili bilo šta, nego boljim i najboljim, moramo da dođemo do najbolje mere, a to je ona koja spasava život. Mi ćemo sve uraditi što je do nas da spasimo ljudske živote, odnosno da dođe do zaustavljanja širenja virusa", naglasio je Lončar.

On, međutim, upozorava da sistem neće moći da izdrži ukoliko se ljudi koji su došli iz inostranstva ne budu pridržavali mera i ako organizuju druženja.

"To nije ni korektno, ni civilizovano, a ljudi koji ih vide treba da ih upozore. Svi će biti sankcionisani. Virus je živa materija koja se menja. Sve zavisi od nas", istakao je Lončar.