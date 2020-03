STRUČNJACI OTKRIVAJU: Evo koji vitamini tačno pomažu kod korona virusa, ali PAŽLJIVO SA NJIMA! Evo i zašto

Da bi imuni sistem adekvatno odgovorio na virus, potrebno je da se ljudi zdravo hrane, unose vitamin D, cink, selen i umereno treniraju

Kako kaže doktor Borislav Kamenov imunitet je izuzetno značajan u vreme pandemije korone, a objašnjava da je važno da odgovor imuniteta bude adekvatan, a ne jak, te da ne treba preterivati sa jačanjem sistema.

- Reći jači odgovor imuniteta nije dobro, nego adekvatan odgovor, nekada i preteran odgovor imuniteta može da nanese štetu, nekada mi imamo prekoračenje odbrane, pa nas to ubije. Tu se greši, pojačava se imunitet, neka sredstva se daju koja mogu da budu vrlo problematična kod takvih ljudi koji imaju već preterano aktiviran imunskih sistem. Imunitet treba dovesti u optimalno stanje - poručuje Kamenov.

Objašnjava da je zdrava ishrana osnov za optimalno stanje imuniteta, a to uključuje povrće i voće.

- Tu je i vitamin D koji je najvažniji od svega, onda cink i selen. Vitamin D je važan prvo da smirimo sistem, da bude malo tolerantniji, a drugo da popravimo stanje u ćelijama da one ne umiru zato što su se otrovale od hrane nego da isprave grešku, dok cinka i selena kod nas u hrani nema, ali sada postoje preparati koji to sve imaju u prilagođenim dozama, a važni su i probiotici za one koji imaju problem sa nadimanjem - objašnjava Kamenov.

Kada je u pitanju fizička aktivnost, doktor ističe da je za imunitet dobro samo umereno treniranje dok je ektremni fizički napor negativan zato što iscrpi organizam.

- Za odbranu treba energija i ako vi opteretite sistem sa teškim fizičkim naporima onda naravno malo ostaje da se branite od uzročnika. Preterano treniranje nikako nije dobro, a rekreativno podstiče imuni odgovor - navodi Kamenov.

Nema junačenja u ovoj situaciji

Upozorava da nijedan vitamin i aktivnost ne može da zaštiti ljude od korone, ukoliko oni ne vode računa i sačuvaju se od izlaganja virusu.

- Ako dozvolite da se zarazite onda ćete vi da ugrozite i članove porodice i ostale, najvažnija stvar je da ne dođete u kontakt sa virusom. Mi još uvek nemamo specifičnu zaštitu vakcinu ili tako nešto, samo su nam ostale te nespecifične stvari, koje nisu ni malo zanemarljive, koje su vrlo važne. Znači, sve to što se tiče izbegavanja kontakta to je sve nezamenjivo, nema tog vitamina, nema te hrane, prvo je važno da ne dobijete infekciju- navodi Kamenov.

Dodaje da hladno vreme sada pogoršava situaciju jer se virus teže uništava, ali da to ne menja stvari i da ljudi moraju da vode računa o higijeni i prevenciji.

Napominje da naš narod ima tu crtu neodgovornosti i stav - “ko nam šta može, mi smo jaki”. Međutim, kaže, ovog puta može da bude vrlo kobno.

- Neki ljudi kad god im nešto kažete da nešto mora, oni se trude da to urade suprotno, to je taj inat o kome govorimo i koji hiljadu puta može da bude pozitivan, ali u ovoj situaciji nema junačenja, tu moraju da se saviju šipke i da se maksimalno izbegne kontakt, jer time i sebe štitimo i društvo, pre svega najbliže. Ovo zajedno sa imunitetom je najvažnije, to je sve povezano, ako se pridržavamo i jednog i drugog onda je veći efekat - ističe Kamenov.