LEKARI OBJAVILI SNIMAK PLUĆA PACIJENTA ZARAŽENOG KORONOM - Pogledajte kako virus NAPADA i kakve posledice može da ostavi (VIDEO)

Samo par dana pre nego što je primljen u bolnicu, pacijent, muškarac u kasnim pedesetim godinama, nije imao nikakve simptome, prenosi CNN. Međutim, do trenutka kada je zbrinut u bolnici, kako objašnjava dr Kit Mortman, Covid-19 mu je razorio pluća što se jasno vidi na snimku u obliku tamnih oblaka na zdravom tkivu.

Pacijentu je dijagnostikovana infekcija Covidom-19 i stavljen je u izolaciju u drugu bolnicu. Od simptoma je imao temperaturu, kašalj i kratak dah. Međutim, u narednih nekoliko dana je zdravlje počelo da mu se rapidno pogoršava.

Lekari su ga stavili na respirator, ali ni to nije pomagalo i transportovan je na Univerzitet Džordža Vašingtona.

