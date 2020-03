"NIKO NIJE BEZBEDAN" Tepavčević-Kisić: Na novi koronavirus su svi osetljivi!

Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut rekla je na konferenciji na kojoj su objavljene najnovije informacije o epidemiji koronavirusa u Srbiji da je trenutno ukupno 48 osoba hospitalizovano od novih 71 slučajeva.

- Od našeg poslednjeg obraćanja preminuo je još jedan čovek čija smrt se može dovesti sa koronavirusom - rekla je Tepavčević i dodala da je do sada 8 osoba preminilo od koronavirusa.

Tepavčević je navela da je najviše zaraženih osoba u Beogradu.

- Na respiratoru, zaključno sa 12 sati danas je 45 osoba - rekla je Tepavčević Kisić.

- Nažalost od našeg poslednjig obraćanja dogodio se još jedan smrtni ishod, tako da je ukupan broj obplelih8. Na osnovu sadašnjih podataka letalitet je 1,52 odsto u našoj zemlji. Takođe, od početka epidemije od ukupnog broja pacijenata koji su bili hospitalizovani, njih 42 je označeno kao zdravo jer su imali dvostruki negativna nalaz. Ukoliko pogledamo topografsku distribuciju obolelih, u ukupno 35 gradova je potvrđen virus. Najviše obolelih ima na području Beograda, 219, U Valjevu 45, Ćupriji 41, Nišu 40, kruševac 14, Kragujevac 14, Čačak 11. U ostalim gradovima naše zemlje su zabeleženi pojedinačni slučajevi koji su jednocifreni. Zaključno sa 12 sati na respiratorima je 45 od kojih se 11 nalazi u KCS, troje u KC Niš, pet u KC Vojvodine, pet u kragujevcu , 9 DR Dragiša Mišović, na pulmologiji KCS 1 i KC Niš 11 - navela je Darija Kisić Tepavčević.

Ukupan broj potvrđenih slučajeva infekcije je stabilan

- Bar u Beogradu se vidi da su itekako ove mere zabrane kretanja dale rezultat. Vidi se da sa trećom nedeljom u svim uzrastima dolazi do smanjenja oboljevanja. Jasno se može videti efektivnost sprovedenih mera - naveo je epidemiolog Predrag Kon.

- Ulazimo četvrtu nedelju, 22 dan, i ako se poredimo sa situacijom u Italiji u tom periodu, imamo oko 10 puta manji intenzitet aktivnosti virusa, i prenošenja. Dobili smo više od nedelju dana ako se poredimo sa Italijom - ukazao je on.

Kako je objasnio, nalazimo se u situaciji kada su pred nama dve nedelje koje očekujemo kao najteže do sada.

- Do sada možemo očekivati dalji porast i ne možemo ništa tačno znati. Naredne dve nedelje sigurno će doći do porasta. Bilo bi prijatno iznenađenje i malo verovatno da se to ne desi - rekao je on.

Period kada je potrebna gvozdena disciplina

Prema rečima epidemiologa Kona u Beogradu se vidi po uzrastu i starosti obolelih da su preduzete mere pokazale efiktivnost u uzrastu preko 65 godina.

- Sa trećom nedeljom u svim uzrastima osim jednog, uzrast od 50 do 55 godina, dolazi do smanjenja oboljenja - navodi on.

Tepavčević Kisić je kazala da je do sada urađen dobar posao i da se očekuje da u naredne dve nedelje, kao što se i očekuje, poraste broj obolelih.

- Iako je mala šansa da se to ne desi u našoj populaciji, dosadašnji tok kretanja govori da i tekako imamo epidemiju pod kontrolom - ukazala je ona.

- Ključ svega je u našem ponašanju i sada je vreme da se pokaže odgovornost - navela je Kisić Tepavčević.

Odgovarajući na pitanja novinara Kisić je kazala da se naša zemlja priprema za najgori scenario i da se svi nadaju da nam neće biti potrebni svi kapaciteti koji će biti pripremljeni.

Situacija vrlo lako može da se otme kontroli

Kisić Tepavčević je poručila građanima da je neophodna gvozdena volja da preuzmeno punu odgovornost da i da budemo primer da ne mora da dođe do takvih skokova kako stručna literatura pokazuje.

- Situacija menja iz sata u sat i vrlo lako može da se otme kontroli. Itekako vidimo da su efekti svih mera koje smo preduzeli dali efekte. Ovo jesu ohrabrujući pdoaci, mada se situacija menja iz sata u sat - kaže ona.

O boravku kineskih stručnjaka u Nišu i oboljevanju zdravstvenih radnika Kisić je rekla da je princip organizacije zdravstvenog sistema u celoj našoj zemlji isti i da je opasno da koronavirus uđe u taj sistem.

Kon je odgovarajući na pitanje novinara o Sajmu rekao da on jeste spreman i da je pitanje trenutka kada će početi da se radi prihvat.

Kisić Tepavčević se nadovezala rekavši da još uvek nije predviđeno da se osobe smeštaju na Sajam jer zdravstveni sistem još uvek ima kapacitete.

Kisić Tepavčević je rekla po pitanju Sajma da tu još uvek nije predviđen smeštaj osoba koje budu pozitivne na korona virus.

- Još uvek naš zdravstveni sistem ima kapacitete, gde bi bili smešteni oboleli. Pripremaju se takvi objekti ne samo u Beogradu već i šire, ali još nema potrebe za takvom vrstom smeštaja - rekla je Kisić.

Ona je, na pitanje da li će hala Čair u Nišu na isti način funkcionisati i kakav je tretman sa zdravstvenim radnicima ako se zaraze, rekla da će se takvi smeštaji u Srbiji, gde bi bio prisutan veći broj ljudi, organizovati na istom principu kao u Beogradu.

Kaže da kad se desi da neki zdravstveni radnik dođe u kontakt sa korona virusom ili se zarazi da je ista procedura kao i za sve druge građane.

Ona je napomenula da se kada je u pitanju rad zdravstvenih radnika primenjuje veći stepen predostrožnosti.

- Trudimo se da ova infekcija ne uđe u zdravstveni sistem, zato što se pokazalo u drugim zemljama, kao u Italiji, da to može da ima veoma loše posedice - navela je Kisić Tepavčević.

Govoreći o zatvaranju gradova Kon je rekao da to zavisi od niza stvari.

- To ne zavisi od stava struke, naš stav je jasan...Struka je protiv svakog kontakta, ali to nije moguće - naglasio je dr Kon.

Najugroženije su osobe sa imunodeficijecijom i hronični bolesnici

Kisić Tepavčević je rekla da je struktura oboljevanja pokazala da niko nije bezbedan, da je u pitanju novi virus.

Kako je navela, bez obzira na šarenolikost može da se uspostavi pravilo da najčešće oboljevaju osobe koje imaju hronična oboljenja.

- Kod više od 90 odsto od obolelih potvrđeno je bar jedno hronično oboljenje, a to su dijabetes i kardiovaskularna oboljenja - pojasnila je Kisić Tepavčević i dodala da se to ponavlja kod većine virusnih infekcija.

Rekla je da postoji nedvosmislen stav da vakcinacija ne sme nikako da se prekine i dodaje da jeste manji odziv u ovim okolnostima.

Doktorka Ivana Milošević iz Klinike za Infektivne i tropske bolesti KCS kazala je da virus ne bira i navela da je prvi pacijent koji je intubiran na toj klinici 1985. godine.

Milošević je kazala da pošteđenih nema i da nikoga ništa ne može da zaštiti od infekcije koronavirusom.

- Bio je potpuno zdrav. Nikoga ništa ne može da zaštiti od koronavirusa - kazala je Milošević.

Dr Kon je rekao da su pamučne maske bolje od toga da nema ničega i dodao da su pamučne maske korisne za zaštitu obučnih građana koje ne dolaze u direktan medicinski kontak