"Zamolio bih naš narod da ostane u kućama. Da bismo mogli da preživimo! To je jedini način da sačuvate sebe i svoje najbliže. Država je uradila sve, ali i dalje se borimo. Mnogo mašina smo nabavili i još mnogo čekamo. Respiratori na kraju znače život. Mi smo imali sreću da sa kineskom Vladom imamo prijateljske odnose i da dobijemo prioritet. Ostanite kod kuće. Sve ovo činimo za vaše dobro. Posle života ljudi koji su nam najvažniji, od ključnog značaja za našu zemlju je i ekonomija, zato u nedelju predstavljamo program i efekte ekonomskih mera. Mislim da smo napravili ozbiljan program. Nismo žurili, doneli smo ozbiljne mere. Mi nismo i ne razmišljamo o smanjivanju plata i penzija." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijerka @anabrnabic obratili su se naciji nakon sastanka oba krizna štaba - za suzbijanje koronavirusa, kao i za otklanjanje posledica po privredu. #COVID19