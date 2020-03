TRAMP POTPUNO PROMENIO PLOČU: Umanjivao značaj i opasnost koronavirusa, a sada izjavljuje: Biće dobro ako sprečimo da umre VIŠE OD 100.000 LJUDI

Time se, nakon niza poteza koji su prikazivali donekle ležerniji stav, priklonio mišljenju koje su zastupali brojni zdravstveni stručnjaci i naučna zajednica.

Američki predsednik Donald Tramp potpuno je promenio stav prema korona virusu, produživši vanredno stanje u SAD za još mesec dana, ali i naznačivši da pik epidemije tek predstoji.

Time se, nakon niza poteza koji su prikazivali donekle ležerniji stav, priklonio mišljenju koje su zastupali brojni zdravstveni stručnjaci i naučna zajednica.

U obraćanju, Tramp je napomenuo da će "biti dobro" ako njegova administracija uspe da broj žrtava zadrži ispod 100.000, što je zapanjujući preokret u odnosu na njegova ranija optimistična predviđanja, u okviru kojih je kazao i da se nada ponovnom pokretanju ekonomije te zemlje do Uskrsa.

Ujedno, američki predsednik je napao novinarime, ali i izneo i zapaljive optužbe da su zdravstveni radnici krali maski, iako za to nije pružio nijedan dokaz.

"Gardijan" skreće pažnju na to da je Tramp bukvalno protraćio šest dragocenih nedelja na početku izbijanja korona virusa pre preduzimanja konkretnijih mera.

Sada je najavio je da će period od 15 dana socijalnog distanciranja koji je zatražila federalna vlada, a koji bi trebalo da istekne, biti produžen do 30. april, i izrazio je nadu da će se zemlja moći da se vrati u normalu do 1. juna.

Među smernicama koje su date građanima SAD navedeno je izbegavanje velikih grupnih okupljanja, kao i apel starijim osobama i svima koji imaju zdravstvene probleme da ne izlaze. Takođe, ljudi su pozivani da rade od kuće kad je to moguće i da izbegavaju restorane, barove, nebitna putovanja i kupovinu.

- Predviđanja prema urađenom modelu ukazuju na to da će se vrhunac stope smrtnosti verovatno dogoditi za dve nedelje. Ništa ne bi bilo gore od toga da proglasimo pobedu pre nego što smo pobedili. To bi bio najveći gubitak - rekao je Tramp novinarima, dok broj žrtava u SAD već prelazi 2.400.

Ipak, on je rekao i da moće da se očekuje da će zemlja do 1. juna biti na putu oporavka.

Potpuna promena stava dogodila se, ocenjuje "Gardijan" kada je Tramp spoznao dimenzije horora koji je sa sobom doneo korona virus, a čije je posledice dugo omalovažavao.

Doktor Antoni Fauci, američki stručnjak za zarazne bolesti, izjavio je da bi SAD mogle da imaju više od 100.000 smrti, kao i milione zaraženih, pohvalivši produžetak vanrednog stanja u toj zemlji kao "mudru i opreznu" odluku.

Trano se osvrnuo na još neka predviđanja, pa kazao da bi, da mere nisu uvedene, potencijalno 2,2 miliona ljudi, a možda i više umrlih:. "Stalno sam pitao i radili smo modele. To su 2,2 miliona ljudi koji bi umrli. I tako, ako bismo to mogli da iskontrolišemo, kao što sam rekao, ispod 100.000, to je i dalje užasan broj, ali između 100 i 200.000, značilo bi da smo zajedno uradili veoma dobar posao".

Tokom obraćanja, činilo se da je Taump bio uznemiren i dešavanjima u bolnici u Kvinsu, kraju u kom je odrastao: "Gledao sam to prethodne nedelje na televiziji. Vreće za tela su na sve strane, u hodnicima".

- Gledam ih kako donose kamione sa prikolicom, kamione za zamrzavanje, hladnjače jer ne mogu da se izbore sa telima, toliko ih je. Ovo je u suštini u mojoj zajednici, u Kvinsu. Video sam stvari koje nikad ranije nisam video - rekao je američki predsednik.

Tramp je nedeljama minimizirao pretnju korona virusa i zanemarivao apele svog ministra zdravlja da ulaže u testiranje setova i aparata za disanje. Ujedno, dugo je na udaru kritika da odbija da se izjasni i prihvati sopstvene greške, kao i da prebacuje krivicu na druge. Na jednoj konferenciji za štampu, govorio je o teoriji zavere spekulišući da bolničko osoblje možda krade maske i prodaje ih na crnom tržištu.