Italijanskim lekarima u borbi sa koronavirusom pomažu sestre ROBOTI!

U pitanju je Tomi, jedan od šest novih robota koji pomažu lekarima i medicinskim sestrama od krvi i mesa da se brinu za pacijente u bolnici Chirkolo u Varezeu, gradu na severu regije Lombardija koja je epicentar izbijanja u Italiji.

"Uz pomoć mojih sposobnosti, medicinsko osoblje može biti u kontaktu sa pacijentima bez direktnog dodira", objasnio je danas novinaru Rojtersa robot Tomi, nazvan po sinu jednog od lekara.

"To je kao da imate još jednu medicinsku sestru bez problema povezanih sa infekcijom", rekao je doktor Frančesko Dentali, direktor intenzivne nege u bolnici.

Roboti veličine deteta sa velikim trepćucćim očima nalaze se pored pacijentovog kreveta kako bi lekari mogli da se brinu za druge koji su u ozbiljnijem stanju.

【武漢肺炎】第 26章。イタリア



ロボット🤖ナースのトミー。

遠隔操作で、患者の診断を行うことで。医師の濃厚接触を回避。



➡︎☝️Coronavirus: Tommy the robot nurse helps keep doctors in Italy safe from bug

https://t.co/hGMnbedfuf pic.twitter.com/fW2XxJ0uPq