PRVA ŽRTVA KORONAVIRUSA U SREMU - Muškarac iz Iriga izgubio bitku za život

Prvi oboleli pacijent od virusa korona sa područja iriške opštine, preminuo je u Kliničkom centru Vojvodine, ovo je potvrdio Branislav Nedimović član Republičkog kriznog štaba u borbi suzbijanja virusa korona, koji ovom prilikom izjavljuje saučešće porodici.

Šezdesetpetogodišnji muškarac koji je živeo u Šatrincima, prošle nedelje prebačen je u KCV u Novi Sad posle pogoršanog zdravstvenog stanja, ali nažalost i pored svih napora lekara izgubio je bitku.

- On je prvo dobio visoku temperaturu koja se par dana nije snižavala, uradili su mu test koji je pokazao da je pozitivan na KOVID-19. Sve to vreme dok je bio u kućnoj izolaciji policija ga je obilazila, sada to isto rade ali zbog njegove porodice koja je ostala ovde u selu. Inače oni su u Beogradu - rekla je pre nekoliko dana žena iz ovog sela koja se takođe nalazi u karantinu sa svojom porodicom.

Još nekoliko porodica koje su bile u kontaktu sa čovekom, kod kojeg je potvrđeno da ima virus korona nalaze se u kućnoj izolaciji.

Prema rečima Nedimovića, na području Srema trenutno ima 19 inficiranih osoba od virusa korona, u poslednja dva dana sve testirane osobe su bile negativne.