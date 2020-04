IMUNOLOG JANKOVIĆ OTKRIO ZAŠTO SU NAREDNE DVE NEDELJE KLJUČNE KADA JE U PITANJU KORONA, pa uputio SNAŽNU PORUKU!

Imunolog Srđa Janković rekao je da današnje brojke o obolelima i umrlima u Srbiji govore same za sebe i dodaje da su epidemiolozi znali da je porast broja obolelih neminovan u ovoj fazi.

-Znali smo da ishod može biti i ovakav jer nismo svi zajedno bili rigorozni naročito prošlog vikenda, koliko smo se nadali da ćemo biti - rekao je Janković za Pink napominjući da to nije kritika niti optužba.

On je rekao da od svih nas zavisi da li će porast biti ovako strm i da je to glavna poruka.

Janković je rekao da svi stručnjaci, predstavnici vlasti i sam predsednik govore, a to je da ne može da se govori o neodgovornosti jedne apsolutne manjine, a da prethodno ne pomenemo ogromnu odgovornost, zalaganje i solidarnost većine.

-Samo želimo da podstaknemo one koji nisu prepoznali opsanost, da svi do poslednjeg prepoznamo opasnost i nadam se da smo danas možda to uspeli, da danas možda više nema nikoga ko ne prepoznaje opasnost, ako je tako, onda ćemo uspeti da se mnogo strože pridržavamo propisanih mera -istakao je on i dodao ako je tako onda broj onda ni uspon neće biti tako strm.

Kako kaže, dve naredne nedelje su ključne i naglašava, da će tada moći da se vidi koliko je uspon stvarno strm.

-Moćićemo da se ponadamo i da je ovo neka oscilacija, ali ono što je pre svega važno da nije nešto što je predodređeno kako će teći - istakao je Janković.

Kako objašnjava, ako virus od nekoga ko je oboleo ne stigne do nekog drugog, onda tog virusa više nema, ako to učinimo sa svim virusom koji je među nama onda ga više neće biti.