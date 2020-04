Ivnauša: Srbija je adekvatno odgovorila na epidemiju i na vreme uvela potrebne mere

Srbija je adekvatno odgovorila na epidemiju korona virusom i relativno brzo je stavila na snagu mere koje su potrebne, rekao je danas Marijan Ivanuša iz Svetske zdravstvene organizacije, navodeći da je naša zemlja vrlo brzo uspela da obezbedi i medicinsku opremu do koje se sada teško dolazi.

Ivanuša je rekao da su mere koje je Srbija preduzela bile pravovremene i ocenio da se u zemlju vratio veliki broj ljudi iz inostranstva, među kojima je bilo zaraženih, što je, kaže, bila otežavajuća okolnost.

''Pratili smo razvoj situacije i do sada je Srbija imala na raspolaganju ono što joj je trebalo. Videćemo kako će se situacija dalje razvijati. Vidimo da medicinska sredstva još stižu u Srbiju od različitih partnera, pa i tim UN pomaže koliko može. To što rade vlada i predsednik, nadam se da će biti dovoljno'', rekao je Ivanuša medije u Srbiji.

On je kazao da je potpuna zabrana kretanja jako oštra mera i dodao da nema odgovor da li je treba uvesti.

Navodeći da je bio iznenađen velikim brojem umrlih juče, Ivanuša kaže da se plašio kada će da se pojavi takva situacija, te je izrazio nadu da ovih dana neće broj biti još veći.

Prema njegovim rečima, vakcine još nema i trenutno 40 svetskih centara rade na njoj, negde ima napretka, ali sve je to u fazi razvoja.

Potrebne su, kaže, studije koje će da potvrde efikasnost vakcine, a onda je potrebna proizvodnja za celi svet.

''Ne verujem da će se to dogoditi do kraja godine, nadam se sledeće, što pre, to bolje'', rekao je Ivanuša.

Za kolektivni imunitet je, kaže, najbolje da se stanovništvo vakciniše, jer je drugi način da se inficiramo i prođemo kroz bolest, a tu će se, upozorava, platiti velika cena, jer će dva do četiri odsto zaraženih umreti.

''Na početku smo mislili da je mali broj onih koji su zaraženi i ne razvijaju simptome. Sad se pokazuje da bi broj mogao biti veliki. Ako je procenat tih ljudi veliki, moraćemo da razmišljamo o drugim javno-zdravstvenim merama”, poručio je Ivanuša.

On kaže da već postoje testovi koji mogu da utvrde da li je neko preležao korona virus.

Podsetio je da su pojedine zemlje jako pogođene epidemijom, te da je u Kini broj bolesnih u odnosu na broj stanovnika bio relativno mali, ali to je i zahvaljujući merama koje je ta zemlja sprovela.

''Brojke su izuzetno zabrinjavajuće, treba ozbiljno uzeti ovu epidemiju i boriti se svim snagama kako bi se stavila pod kontrolu'', rekao je Ivanuša i dodao da je komplikovano odgovoriti zbog čega se Italiji i Španiji dogodila situacija sa velikim brojem obolelih i umrlih.

''U Italiji i Španiji su potrebne detaljnije analize, znamo da treba vreme da se mere stave na snagu pravovremeno, ne prekasno, a ne ni prerano.Važno je da se sve dogodi u pravom trenutku'', rekao je Ivanuša.