Majka, otac i 11 dece - CELA PORODICA zaražena KORONAVIRUSOM

Cela porodica, uključujući i 11 dece zaražena korona virusom u Španiji.

Porodica Sebrijan Hervas u Vajadolidu primorana je da bude u strogoj kućnoj izolaciji, nakon što je kod svih članova registrovan korona virus.Prvo su pozitivni rezultati na testiranju na covid-19 stigli Irene Hervas

"Deca su se razbolevala jedno po jedno. Nekima bi bilo bolje, a nekima malo gore", rekao je otac Hose Maria Sebrijan.

Virus je sada registrovan kod njihovo 11 dece, pa Karmen (15), Fernando (14), Luiz (12), Huan Pablo (11), blizanci Migel i Manuel (10), Alvaro (8), Irene (5), Alisia (4), Helena (3) i Hose Maria (1) ne smeju da napuštaju kuću.

"U našem slučaju, deca su jedan dan bolesna, imaju glavobolju, neprestano povraćaju, pa im bude bolje. Sledećeg dana se toga i ne sećaju", ispričao je njihov otac.

Porodica je u strogoj kućnoj izolaciji, kako ne bi zarazili druge, s obzirom na to da ih živi mnogo pod istim krovom.Njihovom 14-godišnjem sinu jedino je dozvoljeno da izlazi iz kuće, i to samo kada ide do apoteke, pod uslovom da nosi masku i rukavice.

"Kada nam donesu namirnice, ostavljaju ih u garaži, a moj sin ode da ih uzme", rekao je Hose Maria Sebrijan.

Inače, Španija ima najveći broj zaraženih korona virusom u Evropi – do sada je registrovano 124.736 obolelih, od čega 5.537 u poslednja 24 sata. Ukupno je do sada u toj zemlji umrlo 11.744 zaraženih.