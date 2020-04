NAČELNICA INFEKTIVNE KLINIKE KC VOJVODINE OBJASNILA: Evo koji su kriterijumi za stavljanje pacijenta na respirator!

Načelnica Infektivne klinike KC Vojvodine dr Vesna Turkulov rekla je da su uprkos velikoj brobi lekara nisu uspeli da spasu život dve pacijentkinje, koje su u noći između subote i nedelje preminule.

-Obe pacijentkinje su bile starije životne dobi, imale su pridružene bolesti, to su bile hipertenzija, dijabetes, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i neke druge bolesti. One su prethodnih dana referisane kao životno ugrožene, tako da je prosto to bilo neminovno - istakla je Turkulov za Pink.

-Na Klinici za infektivne bolesti KC Vojvodine trenutno se leči 95 pacijenata od koronavirusa, troje je na mehaničkoj ventilaciji, dok je jedan deo pacijentata u jedinici poluintenzivne terapije - dodala je ona.

Kako je objasnila, postoje jasni kriterijumi za stavljanje pacijenata na mehaničku ventilaciju i dodaje da su to najčešće najteže oboleli pacijenti, ali i oni kojima otkazuju pluća.

-Nisu svi pacijenti na mehaničkoj ventilaciji najteže oboleli, već su to oni koji imaju jasne kriterijume za stavljanje na mehaničku ventilaciju - naglasila je ona.