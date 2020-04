"ZA DECU SMO OTVORENI 24 SATA DNEVNO" - DIREKTOR TIRŠOVE: Nemamo za sada ni jednog obolelog od Korone, spremni smo i opremljeni da odolimo prvom udaru!

Sve smo uradili da zaštitimo i radnike koji tamo rade, jedno krilo klinike smo odvojili potpuno za pacijente za koje se bude sumnjalo da imaju kovid-19, rekao je za televiziju Pink direktor Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoć, doktor Siniša Dučić.

Dr Dučić je rekao da je pojava virusa uticala na promenu organizacije i rad i same dečije klinike "Tiršova". On ističe da je sve urađeno kako bi se zaštitili pacijenti koji se tamo leče.

Kako kaže, higijenske mere su podignute na maksimum, mada su, dodaje, u ovoj ustanovi i ranije morale biti takve.

"Na ulasku se nalazi trijažni centar, uzima se kratka anamneza svakog pacijenta, meri se temperatura, dobija se maska i vrši se dezinfekcija ruku, a zatim se pacijenti sa pratnjom upućuju na odelenje", rekao je dr Dučić.

Kako kaže, u ovom trenutku imaju dovoljno zaštitnih maski, i ističe da deca na sreću oboljevaju ređe i imaju blaže kliničke slike na koronavirus.

"Imamo svu opremu, dovoljno da odolimo prvom udaru. U ovom trenutku nema ni jednog pacijenta sa kovidom, radi se sve da osoblje bude zaštićeno. Svi u bolnici nose maske, nema grupnih doručaka. Sala za sastanke je takođe opremnjena tako da je udaljenost između radnika dva metra i sve se radi da se spreči da kovid uđe u bolnicu i da se proširi među radnicima i pacijentima", rekao je dr Dučić.

On je rekao da deca dolaze i u vreme policijskog časa ukoliko je to neophodno i dodaje da do sada nisu imali ni jednu zamerku na rad policije.

"Pacijenti dođu najčešće direktno u bolnicu, ali preporučujemo da nas prvo pozovu. Nekada mogu i da dobiju savet preko telefona. Kada je nešto hitno, ipak he bolje doći i nikada nismo vratitli pacijenta. Mi radimo punom parom i dežurstva su kao i ranije", rekao je doktor.

Kako kaže, veliki broj pacijenata otkazuje preglede, ali imaju zakazan hirurški program koji je ipak nešto izmenjen. Dodaje da se rade samo hitne i operacije koje ne mogu da čekaju.

"Na odeljenju neonatalne i kardio hirurgije ima 6, 7 pacijenata i oni su na respiratoru. Tu se posebno pazi da sve dobro funkcioniše", rekao je dr Dučić.

Kada su u pitanju onkološki pacijenti, doktor je rekao da Tiršova ima i brojeve telefona za psihološkui pomoć roditeljima takvih pacijenata.

"Mi imamo odličan psihološki tim koji to rade puni entuzijazma i oni sada imaju mini seanse i preko skajpa. To funkcionioše sasvim dobro“, rekao je dr Dučić.

Kako kaže, prepadnuti su i roditelji, ali i zdravstveni radnici.

Istakao je da postoji telefon koji je dostupan 24 sata, na koji se roditelji mogu rešiti svake nedoumice.