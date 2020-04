BOJIĆ IZNENAĐEN ULASKOM KORONAVIRUSA U BOLNICU "DEDINJE": Virus unose pacijenti koji su urednih kliničkih znakova i koji dolaze na Institut!

Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” prof. dr Milovan Bojić istakao je za NOVO JUTRO televizije Pink da su u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspeli da spreče da loš scenario postane još gori, kao i da sačuvaju ono što je dobro.

“Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je jedna od najorganizovanijih i najčistijih bolnica i to svi znaju. To je ustanova koja je ispred svog vremena išla i u medicinskim poduhvatima, kao i u organizaiji i uslovima higijene. Mi smo i pre nego što se na državnom nivou razgovaralo o mogućem scenariju dolaska korona infekcije u našu zemlju, preduzeli rigorozne mere da sprečimo ulazak takve infekcije u Institiut gde se rade veliki operativni zahvati, gde su polje i mogućnosti za zarazu velike, i zato smo učinili sve da do toga ne dođe”, rekao je dr Bojić.

Kako kaže, prvi su uveli merenje temperature, dezinfekcione barijere, pranje ruku…

“Formirali smo naše ekipe da budu manje i mobilnije. Prekinuli smo velike skupove, konferencije i sastanke. Naš posao u novonastaloj situaciji je bio da lečimo kardiovaskularne bolesnike. Mi radimo ono što su ranije radile i druge zdravstvene ustanove, kao što je zbrinjavanje infarka za grad Beograd i širu okolinu”, rekao je dr Bojić.

Prema njegovim rečima, to je zato što su neke od tih centara postale kovid bolnice.

“Postali smo dežurni za hitna stanja u kardio hirurgiji. Do sada nismo imali nikakvih problema. Prvi udar koronavirusa na Institut smo imali 17. marta, kada je jedan naš doktor posle boravka u Austriji, u toku dežurstva ispoljio simptome. On je odmah udaljen sa posla, a u karantin je stavljeno oko 65, 70 ljudi. Kada je karantin istekao zarazila se još jedna doktorka i jedan zdravstveni radnik. Iz toga smo neometano izašli”, rekao je dr Bojić.

Doktor Bojić ističe da su oformili konzilijum za hitna stanja koji su činila trojica našiih najistaknutijih doktora, koji iz svih nalaza koji dolaze na institut, opredeljuju stepen hitnosti za operacije.

“Činjenice su da smo operisali samo najhitnije od hitnih stanja. Ponosan sam na put kojim smo išli i načinom na koji smo radili”, rekao je dr Bojić.

On je istakao da je virus u Institut unet skroz asimptomatski. Svakome je merena temperatura i rađene laboratorijske analize, kao i rendgen pluća i dodaje da je svaki od tih nalaza bio apsolutno uredan.

“Mi svakako posle intervencija koje radimo imamo propratna febrilna stanja, koja su normalna, ali pošto hara virus, mi smo testirali prva četiri pacijenta na korona virus. Kod dva pacijenta je nalaz bio pozitivan. Bio sam zaprepašćen kako je do toga došlo. Tražio sam da se ponove nalazi i kod dva pacijenta koji su bili negativni u prom nalazu, jer im se klinička slika pogoršavala, i bio sam u pravu. I oni su se pokazali kao pozitivni, što je za mene bio znak za uzbunu”, rekao je dr Bojić.

On je rekao da je, poveden iskustvom, insistirao da se testiraju svi pacijenti, kao i svi medicinski radnici koji su bili u kontaktu sa njima.

“Želeo sam da sprečim upravo ono što se dešavalo našim kolegama u Italiji. Tu je najbitnije sprečiti lanac zaraze. Odmah sam ishodovao podloge, istestirali smo oko 250 ljudi. Istestirali smo i one koji su neposredno ušli i čekali su intervenciju, pa je i od njih petoro bilo inficirano. Odmah smo shvatili da nam virus unose pacijenti koji su urednih kliničkih znakova i koji dolaze na Institut”, rekao je dr Bojić.

Istakao je da je ovo dobro, jer je otkrivena tempirana bomba i stvoren nauk za buduće vreme.

“Zdravstveni radnici su sklonjeni sa posla, a pacijenti su poslati u kovid bolnice. Analizirali smo strukturu naših ljudi koji su bili kovid pozitivni. To su pre svega anesteziolozi, hirurzi i sestre na intenzivnoj nezi. Radili smo pacijente kao kovid negativne, a oni su bili pozitivni, i kao takvi zarazili su naše osoblje. To znači da sve pacijente moramo tretirati kao pozitivne i tako se i ponašati i paziti”, rekao je dr Bojić i dodao da će i dalje biti kovid pozitivnih pacijenata ali se neće dozvoliti da se osoblje zarazi.

Dr Bojić je istakao da se ponosi na svoje kolege koji nisu uzmakli u mišju rupu nego su kao pravi heroji nastavili da pružaju pomoć pacijentima.