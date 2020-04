POTRESNE SCENE IZ NJUJORKA! Radnici u zaštitnim skafanderima kopaju MASOVNU GROBNICU i sahranjuju žrtve koronavirusa (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Na kovčezima su urezana imena žrtava, koje su do ostrva Hart dopremljene u hladnjačama.

U masovnoj grobnici sahranjuju se ljudi koji nemaju rodbinu, niti dovoljno novca na računu za sahranu na grobljima. Prema podacima "Njujork tajmsa", u proteklih nekoliko dana radnici u ovu grobnicu polože oko 25 tela.

Ostvro Hart već više od 100 godina važi za mesto na kome se sahranjuju beskućnici i ljudi čija rodbina nema sredstava za sahranu. Obično masovne grobnice kopaju zatvorenici iz ozloglašenog zatvora na ostrvu Rajkers, ali usled straha od širenja epidemije za posao kopanja angažovani su radnici gradskih službi.

Do petka, u Njujorku je od korona virusa nastradalo gotovo pet hiljada ljudi, dok je skoro 90.000 zaraženo.

Mass grave in Iran, Oh wait! That in New York Usa! #Usa #NewYork #MassGrave #COVIDー19 pic.twitter.com/jeTLIbFbPz