Ambasador Srbije u Bugarskoj: Uvedene nove mere - OBAVEZNO nošenje maski i na javnim mestima

Prema poslednjim informacijama u Bugarskoj do sada je 648 ljudi zvanično registrovano kao oboleli, dok je 26 osoba preminulo od posledica koronavirusa, rekao je ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović.

Kada je reč o borbi protiv širenja koronavirusa u toj zemlji, Jović kaže da su mere počele dosta rano da se primenjuju i pre samog uvođenja vanrednog stanja.

-Bugarska je zatvorila škole i vrtiće, a nakon uvđenja vanrednog stanja primenila je gotovo sve ono što smo primenili mi u Srbiji - rekao je Jović za Pink.

-Jedina razlika je ovde odsustvo onih najrestriktivnijih mera, nema striktne zabrane kretanja, ni za jednu kategoriju lica - dodao je on.

Kako kaže, to dovodi do značajnog "opuštenog stava" laičke populacije i stvara jednu zabrinutost kako će se to eventualno odraziti u budućnosti.

-Slično kao i u Srbiji, Vlada i sve nadležne institucije, zaista ulažu sve maksimalne napore. Premijer Borisov kontinuirano apeluje na samodisciplinu, a od danas na snazi je mera obaveznog nošenja zaštitne maske, ne samo u zatvorenim prostorima već i na otvorenom - rekao je ambasador.

U Bugarskoj je, kako dodaje, vanredno stanje će trajati do 12. maja.

-Do pre nekoliko dana ovde je važila striktna zabrana ulaska u Bugarsku, svih državljana tzv. trećih zemalja, ali je od pre nekoliko dana na snazi nova mera i njom su izuzeti državljani Turske, Grčke, Severne Makedonije i Srbije - istakao je Jović.

Kako je napomenuo, evakuacija naših državljana, uz veliku podršku predsednika Republike, Vlade i ministarstva spoljnih poslova, svakodnevno se radi na evakuaciji i da je aerodrom u Sofiji jedna od tačaka te evakuacije.

-Bugarska isključivo dozvoljava tranzit i ukoliko doklazak naših građana, pre svega na aerodrom nije u koordinaciji sa MSP postohi velika šansa da kada oni dođu na aerodrom budu stavljeni u proceduru hitnog povratka na početnu destinaciju - objasnio je Jović.

On je dodao da je preporuka u toj zemlji nema nikakvih okupljanja i da se Vaskrs provede u svojim domovima.