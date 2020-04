"Proveo sam 6 dana na respiratoru. Spasio mi je život, ali više NIŠTA NEĆE BITI ISTO - posledice su KATASTROFALNE!"

Dejvid Lat urednik i osnivač sajta "Above the Law" koji pruža pravne usluge za "The Washington Post" napisao je autorski tekst o danima provedenim u bolnici na respiratoru nakon što je pozitivno testiran na korona virus.

"Respirator je postao nacionalna fascinacija i kontroverza. Medicinski uređaj koji služi kao pomoć za disanje pacijenatima dobio je svetsku popularnost zbog pandemije korona virusa. Mnogi pacijenti sa teškim respiratornim simptomima će umreti ukoliko ne budu na respiratoru.

Proveo sam šest dana na respiratoru u teškom stanju na intezivnoj nezi u Njujorku. Ne bih danas bio ovde da nije bilo njega.

Primljen sam u bolnicu 16. marta. Imao sam simptome slične gripu - temperatura, jeza, bolovi i umor. Najveći problem je bilo disanje jer patim od astme.

"As a patient whose life was saved by a ventilator, I believe it is an outrage and an embarrassment that a nation as wealthy as ours is even discussing possible ventilator shortages" —@DavidLat https://t.co/cIma3p6ZkY