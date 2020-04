BORIS DŽONSON OTPUŠTEN IZ BOLNICE! Odmah po izlasku, poslao OHRABRUJUĆU PORUKU CELOJ NACIJI! (VIDEO)

Britanski premijer Boris Džonson rekao je danas nakon što je otpušten iz bolnice da duguje neizmernu zahvalnost lekarima koji su ga lečili od korona virusa i dodao da su "stvari mogle da krenu drugim putem".

On je u video-poruci na Tviteru zahvalio svima u bolnici Sent Tomas gde je bio nedelju dana između ostalog i na intenzivnoj nezi, kao i službi javnog zdravlja što su mu "spasili život".

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5