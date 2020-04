KORONAVIRUS U SVETU: Više od 2.250.000 obolelih i 154.000 mrtvih! Zdravstveni sistem Japana PRED KOLAPSOM, u Americi preminulo 37.000 ljudi

Prema najnovijim podacima sajta Worldometers, od korona virusa preminulo je 154.268 ljudi, obolelo 2.250.945, a izlečeno je 571.270.

Zemlja sa najviše obolelih i preminulih su SAD, sa 710.000 zaraženih i 37.158 smrtnih slučajeva. Zarište je Njujork, koji broji 233.951 slučaja i 17.131 preminulih. Međutim, stopa smrtnosti u SAD je 5,3 odsto, dok najveću stopu smrtnosti u svetu ima Belgija, koja, prema analizi americkog univerziteta Džon Hopkins, iznosi 14,3 odsto.

Za njom slede Velika Britanija sa stopom smrtnosti od 13,3 odsto, Italija sa 13,2 odsto, Francuska sa 12,5 odsto, Holandija sa 11,3 odsto, Španija sa 10,5 odsto, Iran sa 6,2 odsto i Kina sa 5,5 odsto. Na desetom mestu je Nemačka, koja jedina ima manju stopu smrtnosti od SAD, 3,1 odsto.

U Evropi najveći broj preminulih ima Italija, 22.745, dok je 172.434 osoba zaraženo virusom u toj zemlji, pokazuju podaci sajta Worldometers. S druge strane, Španija prednjači u Evropi po broju zaraženih sa 190.839 potvrđenih slučajeva korona virusa. U toj zemlji 20.002 osobe su preminule od posledica ovog virusa.

U Fancuskoj je 147.969 zaraženih i 18.681 žrtva, Nemačka ima 141.397 obolelih i 4.352 žrtve, Velike Britanija 108.692 zaraženih i 14.576 žrtava. U Kini, u kojoj se virus pojavio krajem decembra 2019, 82.719 ljudi je zaraženo korona virusom, a 4.632 je preminulo.

Iran ima 79.494 zaraženih i 4.958 umrlih, Turska 78.546 zaraženih i 1.769 žrtava, a Belgija 36.138 i 5.163 žrtve.

Sukob guvernera i Trampa

Predsednik SAD Donald Tramp i guverener Njujorka Endrju Kuomo sukobili su se oko sprovođenja masovnog testiranja na korona virus, pošto je Kuomo rekao da savezna vlada mora više da pomogne po tom pitanju, a Tramp odgovorio da guverner treba da prestane da se žali i "počne da radi".

Prašina se podigla tokom brifinga za novinare demokratskog guvernera, koji je rekao da savezna vlada čini premalo kako bi pomogla saveznim državama da ponovo pokrenu ekonomije, pogođene korona virusom.

Governor Cuomo should spend more time “doing” and less time “complaining”. Get out there and get the job done. Stop talking! We built you thousands of hospital beds that you didn’t need or use, gave large numbers of Ventilators that you should have had, and helped you with....