"ŽELIM MILOSRĐE, A NE ŽRTVU!" Potresno svedočenje iz intenzivne nege vikara patrijarha ruskog Kirila obolelog od KORONAVIRUSA

Pre prvih simptoma bolesti, od trenutka kada je epidemija krenula i u Rusiji, vladika Pitirim je apelovao na vernike da ne dolaze u hramove. Međutim, i pored poziva vernici su dolazili i, kako kaže, ostavljena je tako samo jedna mogućnost da se zaraza širi, a sveštenstvo razboli. Ovaj vladika, prvi do patrijarha moskovskog, je i prvi u pravoslavnom svetu koji je javno ustvrdio da se zarazio "u hramu na bogosluženju". Trenutno je u bolnici, a CT je pokazao da ima delimičnu plućnu fibrozu.

Ovo je deo potresne objave vikara patrijarha ruskog Kirila iz bolesničke sobe intenzivne nege. On, rektor Moskovske duhovne akademije, episkop zvenigorodski Pitirim Tvorogov (53), ima Kovid- 19.

- Bio sam veoma kritikovan jer sam javno pozivao da se hramovi ne obilaze tokom epidemije. Zahtevali su čak i čelični dokaz da sam zaražen upravo u hramu, a ne na nekom drugom mestu - počinje svoje obraćanje na Fejsbuku iz bolesničkog kreveta.

On konstatuje da je sada anamneza njegove bolesti tačno utvrđena i opisuje kako se i gde zarazio.

- Tokom vaskršnjeg posta, kao i obično, služio sam sve liturgije. Sasluživali su mi jerođakon Inokentij i novopostriženi monah Mihej, veoma revnosni. Prvi se u Moskovskoj duhovnoj akademiji od korone razboleo jedan student, pojac u horu hrama. Najviše studenata zaraženi su upravo u horovima; tu su idealni uslovi za širenje infekcije - piše ruski vladika I nastavlja:

- Sveštenici su veoma rizikovali i rizikuju obavljajući svetu tajnu ispovesti vernika. Inficiraju se i u najvećoj opasnosti su oni sveštenici koji ne beže od ljudi, koji se ponizno žrtvuju u slabašnoj nadi da će bolesni vernici ostati kod kuće u samoizolaciji. Ali nade se nisu ostvarile - ističe vikar.

Seća se, bio je Veliki ponedeljak. Jutro. Кapije Sveto-Trojicke Sergijeve lavre blizu Moskve zatvorene su.

- Pred njima je uzavrela gomila koja zahteva otvaranje Lavre. Demonstranti se ponašaju vrlo agresivno, psuju! Vladika Paramon (Golubka, episkop sergijevsko-posadski, star 43 godine) otvara Lavru za vernike tokom cele Strasne nedelje i Vaskrsa. Agonija je počela na Veliki petak – nastavlja vladika svoje svedočenje.

On naglašava da su se "najbolji od sveštenomonaha Lavre razboleli" i da su "neki u ozbiljnoj formi".

- I eto, baš na Veliki petak, kako se i očekivalo, svi smo bili prikovani za Кrst! A dole ispod, kao što bi trebalo biti, gomila zahteva čudo! Nije se dogodilo čudo…- poručio je vikar ruskog patrijarha.

Pitirim Tvogorov javno je pozivao da se hramovi ne obilaze tokom epidemije i zbog toga je bio kritikovanOn ističe da neki prigovaraju zbog napuštanja ljudi.

- To nije tačno. Mogli smo da odgovorimo samo na jedan način - da se razbolimo; ali ljudi, videvši našu muku, sažaljevaju one episkope, sveštenike i pojce koji su još zdravi. Budući da se nalazim na intenzivnoj nezi, video sam i danas na reanimaciji umiruće od korone i teško bolesne pacijente u agoniji bolova i gušenja. I tiho pitamo naše vernike: sažalite li se i na nas, barem onako kako se sažaljevate na one koji su još živi, još zdravi? - pita vladika i dodaje:

- A na lekare? Neki od njih umirući pružaju negu bolesnima, ne štedeći sebe. I njih sažalite! Кo će vas duhovno voditi, ko će vas pričešćivati, ko će vas lečiti, ko će vas oduševiti divnim crkvenim pojanjem, ako neki od nas umru, a neki postanu invalidi sa oštećenim plućima - pita on.