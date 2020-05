"VOZIMO NA SUVOM SA LANCIMA ZA SNEG" U Austriji pljušte kritike zbog zadržavanja pojedinih mera protiv Kovida-19

U Austriji su sve učestalije kritike zbog zadržavanja pojedinih mera u borbi protiv korona virusa, a kritikuju i oni koji ne veruju u opasnost, ali i nekadašnji članovi radnih grupa vlade za borbu protiv epidemije.

"Već smo na suvom putu, ali vlada ne želi samo da koristimo lance, već nalaže da moramo da vozimo sa lancima za sneg", ocenio je bivši član vladine radne grupe stručnjak za javnog zdravlje Martin Šprenger.

Šprenger je, u izjavi dnevniku "Tiroler Tagescajtung", kazao da je vlada propustila priliku da smanji nivo straha.

- Od Uskrsa je trebalo da izbacimo strah iz glava građana. I dan danas se mnogi ne usuđuju da idu u bolnicu, iako im je potrebna medicinska nega. Mogli smo u socijalnoj, psihičkoj, pedagoškoj i ekonomskoj oblasti smanjiti kolateralnu štetu. Ali za to je potrebna dalekovidost koju vlada nije želela - objasnio je on.

Šprenger kritikuje, konkretno, jednu meru koja pogađa gastronomiju, koja od 15.maja ponovo počinje sa radom.

- Kada odrasle građane vraćate kući u 23 sata onda im to morate objasniti. Možda postoje razlozi za vladu, ali naučno se to ne može objasniti. Vlada je to samo saopštila, ali nije objasnila - kazao je on.

Naime, ugostiteljski objekti će ubuduće moći da rade samo do 23 sata.

Šprenger je obrazložio i zašto je napustio radnu grupu vlade, rekavši da ga je šokirao naučno neodrživi dokument u kojem se navodi da postoji opasnost od 100.000 mrtvih.

Kaže i da na radnoj grupi nije bilo moguće voditi interdisciplinarnu raspravu, te dodao da država već vodi protiv virusa sa 10:0, kao i da su greške napravljene nakon dobrog razvoja.