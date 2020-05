UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Evo kako se VIRUS ŠIRI u restoranu i to za jednim stolom! Bilo je dovoljno samo POLA SATA

Belgijski virolog Mark Van Ranst podelio je snimak japanskog eksperimenta koji prikazuje koliko se brzo korona virus prenosi između ljudi u kafićima i restoranima.

Eksperiment je okupio 10 učesnika, a sudija je bio zaražena osoba. Na ruke su mu naneli fluorescentnu boju, a potom su svi seli za sto da jedu. Nakon pola sata, svetla su ugašena, a pod ultraljubičastim svetlom videlo se kako su se čestice proširile na celo društvo, pribor i sto, pa čak i po licima ljudi.

Time je još jednom naglašeno koliko je bitno, i pored popuštanja mera, imati ličnu odgovornost, redovno prati ruke i održavati distancu.

