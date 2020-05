DRUGI TALAS KORONE MNOGO JAČI I TEŽI, OVO ŠTO SMO SAD VIDELI JE NIŠTA! Američki imunolog upozorava na ono što nas čeka na jesen!

Virus neće nestati sve dok se 70 odsto svetske populacije ne zarazi. Budući da je dosad samo pet do 20 odsto ljudi preležalo kovid-19, na jesen sledi drugi talas, koji će biti mnogo jači i teži, upozorava dr Majkl Osterholm.

Drugi talas koronavirusa, koji se očekuje na jesen, biće mnogo gori od ovog, upozorio je američki imunolog, profesor dr Majkl Osterholm. On predviđa da virus neće nestati sve dok se 70 odsto svetske populacije ne zarazi. Budući da je dosad samo pet do 20 odsto ljudi preležalo koronu, stručnjak iz SAD veruje da će drugi talas biti mnogo jači i teži.

Drugi talas pre vakcine

Dr Osterholm, jedan od najboljih imunologa u SAD i direktor Centra za istraživanje infektivnih bolesti na Univerzitetu Minesota, kaže da kovid-19 neće sam od sebe nestati.

- Svi moramo da se suočimo sa činjenicom da ne postoji magični metak ili vakcina koji će ubiti ovaj virus. Živećemo sa njim. O tome uopšte ne bi trebalo da raspravljamo - kaže američki imunolog.

On dodaje da će bez vakcine, koja sigurno neće biti proizvedena u narednih godinu dana, virus nastaviti da se širi sve dok svetska populacija ne stekne kolektivni imunitet.

- To znači da je potrebno da 60 do 70 odsto ljudi na svetu preleži koronu. Ovaj prokleti virus živeće dok ne inficira sve koje može - upozorio je dr Osterholm.

Prema njegovim rečima, čak i da se broj obolelih smanji tokom leta, to samo može da bude znak da je ovaj virus sezonski, poput gripa, i da će se vratiti na jesen.

Amerikanci razvijaju osam vakcina Direktor američkog Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Entoni Fauči (79), koji je ujedno i šef kriznog štaba predsednika Donalda Trampa, izjavio je juče da kompanije u SAD rade na najmanje osam vakcina i da bi, ako sve bude dobro, već krajem jeseni ili početkom zime moglo da se zna da li su uspešne ili ne. - Nacionalni institut za zdravlje radi veoma brzo, razvijamo najmanje osam vakcina i očekujemo više rezultata - rekao je Fauči. Glavni američki epidemiolog, koji je decenijama na čelu Instituta, podsetio je da je u januaru rečeno da je za razvoj vakcine potrebno 18 meseci. Prema njegovim rečima, 14. januara zvanično je počeo rad na vakcini i 62 dana kasnije usledila je prva faza - faza kliničkog ispitivanja dve doze na dobrovoljcima. U narednim nedeljama će uslediti druga i treća faza, u koje će biti uključena i testiranja na životinjama.

- Tek će tada udariti svom jačinom. Koliko god smo patnje, bola, smrti i ekonomske štete videli sada, tek je pet do 20 odsto ljudi na svetu inficirano. Dug je put do dostizanja potrebnih 60 do 70 odsto obolelih - naglasio je američki stručnjak.

Dr Osterholm je svoje predviđanje zasnovao na osnovu studije koju je uradio sa svojim saradnicima. Njegov naučni tim je za tu studiju proučavao četiri pandemije koje su se dogodile u 20. i 21. veku - špansku groznicu iz 1918, azijski grip iz 1957, hongkonški grip 1968. i svinjski grip 2009. Na osnovu istraživanja, zaključili su da postoje potencijalna tri scenarija pandemije ovog novog koronavirusa, od kojih je najverovatniji onaj da nam sledi drugi talas virusa na jesen.

- U tom slučaju bilo bi potrebno uvođenje još oštrijih mera nego sada kako bi se izbegao ogroman pritisak na zdravstveni sistem. Posle tog drugog, najgoreg talasa, tokom kojeg bi sasvim sigurno 70 odsto ljudi obolelo, virus bi počeo da jenjava i nestao bi 2021. godine - piše u studiji.

Ponovo restrikcije

Drugi scenario, koji je manje verovatan, jeste da virus jača i slabi u etapama, dok ne umre sledeće godine.