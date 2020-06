Gojković za Pink: U Srbiji nema eksponencijalnog rasta broja obolelih (VIDEO)

Pokrajinski sekretar za zdravlje i član Kriznog štaba Zoran Gojković rekao je da je jasno da prvi talas epidemije u Evropi još uvek nije gotov, a da Srbija, kao i zemlje regiona i Evrope i dalje beleži određen broj obolelih.

- Ono što je važno za našu zemlju je to što je broj obolelih i dalje konstantan. Mi nemamo eksponencijalni rast koga se bojimo - istakao je Gojković za Pink.

- Ako gledamo broj obolelih u toku jednog dana, to je nekoliko desetin ljudi i nemamo tih naglih i velikih skokova kojih se svi plašimo i kojih smo se plašili od samog početka - dodao je on.

On je naglasio da Srbija, ne samo u regionu već i u celoj jugoistočnoj Evropi, obavlja ubedljivo najviše testiranja.

-Juče smo tetsirali preko 6.000 ljudi, to je ogroman broj ljudi. Faktički smao subotom i nedeljom manji je broj testiranih, ali to je samo 4, 4.500 ljudi - kaže on.

-Ključno je da imamo preko 80 posto ljudi čiji su simptomi asimptomatski, kao i da imamo ljude koji nemaju nikakve simptome - rekao je Gojković, i dodao da se najveći broj ljudi testira na sopstveni zahtev.