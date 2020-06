VIRUS GRIPA SIGURNO DOLAZI I TO SA KORONOM! Dr Kon: Stariji od 65 neće biti zatvarani, inače DAJEM OSTAVKU

Stariji od 65 godina više neće biti zatvarani, podvukao je jutros epidemilog dr Predrag Kon, član kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Ukoliko se ta mera bude našla na dnevnom redu, doktor je rekao da će dati ostavku jer su "stariji od 65 najdisciplinovaniji deo populacije".

Doktor Kon je rekao da su se nadali da će leto učiniti svoje sa svojim ultravioletnim zračenjima, da će se smanjiti potencijal prenošenja.

- Bio je jedan skok pa je došlo do pada i tada dmo odlučili da skidamo mere i već istog dana je skočilo na preko 90. Da je bilo dan ranije onda bismo prolongirali ukidanje mera. Virus nam šalje poruku "ja ovde ostajem". U takvoj situaciji mi biramo trenutak kada ćemo se zatvoriti. Sada možemo da kažemo da nije sve crno, da se stvara neki imunitet, ali opet je pitanje imuniteta, SZO kaže da on drži godinu do godinu i po dana nakon preležane bolesti - objasnio je doktor Kon.

Kako je kazao, i dalje postoji jako mnogo neočekivanih stvari kada je reč o virusu.

- Sećate se da je bilo priče o kolektivnom imunitetu, da smo se prokužili u decembu ili januaru... Međutim, ispitivanja imuniteta svuda su pokazala ispod 10 odsto, što govori da smo daleko od kolektivnog imuniteta koji bi trebalo da nas štiti - objasnio je doktor Kon.

"Ukidanje vanredne situacije smo shvatili kao prekid epidemije"

- Kada smo ukidali vanredno stanje, to je shvaćeno kao prekid epidemije. Vrlo brzo posle toga, nekoliko dana kasnije, prestale su mere da se primenjuju. Ništa nije vredelo, sva priča lekara iz Kriznog štaba da mere treba nastaviti, to se nije čulo - rekao je Kon, objasnivši da su ljudi, dok je trajalo vanredno stanje, menjali svoje ponašanje, a da su najveći pritisak izdržali stariji od 65 godina.

- To se više nikad neće dogoditi, sasvim sam siguran da ako ta mera bude na redu, dajem ostavku. Ovoga puta bez povlačenja. Zašto? Zato što je to najdisciplinovaniji deo populacije koji poštuju sve - podvukao je doktor Kon.

Podsetio je da mere obaveznog rastojanja nikada nisu ukidane, kao ni zabrane prisustva na sportskim dogđajima.

- 11. juna sam poslao predlog da to treba komunicirati sa javnošću, dok sam bio na odmoru. Predlog da mora na neki način da se ti krugovi koji su učestvovali u tome, da se obaveste, da ne mogu tako da se ponašaju i da strogo vode računa jer će biti kaženjeni sledeći put. Neću da kažem ko to nije prihvatio. Isto tako sam tražio da se to komunicira sa javnošću. Meni je bitno da se shvati da je virus naš protivnik - kazao je Kon.

"Za tri dana može da se duplira broj zaraženih"

- Danas je subota, za tri dana može da se duplira broj. Isto tako to brzo, naglo, reagovanje je nešto što je od krucijalnog značaja. Sada je glavni problem kada ćemo se ponovo otvarati. Drugo, treba shvatiti da ono što smo tada rešili zatvaranjem, danas možemo sa maskama. Da li je moguće da ne možemo sebe da disciplinujemo da nosimo masku i držimo odstojanje? Ja nikome ne prebacujem, nije ni da molim, pokušavam da objasnim zašto se ovo dešava. Nije prebacivanje, ovo je čista realnost - kazao je doktor Kon.

Mi se sada nalazimo u najpovoljnijem periodu, jer je leto, a na jesen i zimu, kazao je Kon, čeka nas nešto ozbiljnije.

- Virus gripa sigurno dolazi, najvervatnije sa koronom. Ostavimo najrestriktivnije mere za tada - rekao je on.

Istakao je da je izuzetno besan zbog naslova u jednim dnevnim novinama, u kome se govori da su izbori bili važniji od ljudskih života.

Šta kada se spoje grip i korona?

Doktor je objasnio da će hladniji period koji nam predstoji biti pravi izazov za zdravstvene radnike, a da informacija da vakcina protiv gripa štiti i od korone nije tačna.

- Totalna je laž da vakcina protiv gripa štiti od korona virusa. Prvo, to je tek nešto na šta, ne samo Krizni štab, već i struka u najširem smislu, treba da se pripremi šta će da radi za jesen i zimu. Treba nam da pričamo, da bismo došli do nečega iza čega ćemo stati čvrsto. Znate kakva je ovde situacija sa vakcinacijom (protiv gripa), slab je odziv, ovo je trenutak kada bi to trebalo da se zaštite svi, prvenstveno zbog starijih i hroničnih bolesnika - kazao je doktor Kon.

Da li je bezbedno ići na bazene?

- Ništa nije bezbedno, virus je u cirkulaciji. To nije ista situacija kao na početku. Ali, bezbednije je sada da kruži virus, kada je leto, nego da kruži tako slobodno na jesen i zimu. Nismo mi namerno ušli u ovu situaciju, nama se dogodila - kazao je doktor Kon.

Najvažnije u ovom trenutku je vratiti poverenje, kazao je Kon i ponovio da nam je protivnik virus.

- Nemojte tražiti druge protivnike. Čuvajte se, čuvajte bližnje. Sto puta, hiljadu puta smo govorili o maski u zatvorenom prostoru, pranju ruku i distanci. Te mere nije teško sprovesti. Mladost je mladost, ja to razumem, ali oni ne štite sebe onako kako bi trebalo - kazao je Kon.