"SVAKO KOGA SRETNETE MOŽE DA NOSI VIRUS!" Kon: Nikada do sada nismo imali ovakve mere, trebaće nam vremena da vidimo rezultate

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Kovid-19, Predrag Kon istakao je da nikada do sada nismo iskusili ovakve mere, kao i da nije lako proceniti za koliko će tačno one dati rezultate.

Trebaće nam vremena da bi videli rezultat uvedenih mera, očekujemo da za nekih 7 do 10 dana vidimo prve rezultate - rekao je danas dr Predrag Kon o najnovijim merama obaveznim za građane cele Srbije koje su od danas na snazi.

- Sve te mere su već na snazi u Srbiji i usporile su stepen obolevanja - istakao je on.

Kako je naglasio uvođenje policijskog časa nije mera koja je isključena kao mogućnost.

- Krizni štab o tome nije pričao. Shvatili smo, barem ja jesam, da ne možemo stalno da budemo u vanrednom stanju i policijskom času, ali to ne znači da se to ne može i neće dogoditi ukoliko bude bilo neophodno - naglasio je dr Kon.

Na pitanje da li bi nešto uradio drugačije u periodu od proglašenja pandemije da može da vrati vreme unazad, Kon je rekao:

"Ukidanjem vanrednog stanja došlo je do uverenja da je prošla pandemija i to jeste istorijska greška. Da, sigurno bih uradi neke stvari drugačije, za početak drugačije i energičnije bi insistirali na sprovođenju mera".

Kon je dodao i da se virus ponaša tako da mu uopšte ne smetaju tople temperature.

- Novim merama smo isključili mesta superprenosa i to je najbitnije. To će dati rezultate, ali ne mogu da tvrdim kojom brzinom. Najverovatnije za par nedelja - rekao je on.

Epidemiolog Kon je naglasio da je situacija najteža u Beogradu i da se situacija prati iz dana u dan.

- Beograd je pun, Kovid bolnice su dupke pune. Otvaraju se nove bolnice, imamo dosta ljudi na kućnom lečenju... Ne možemo pratiti sve kontakte zaraženih sada... Nema načina da se pritisak i gužva smanji u institucijama koje vrše testiranje, jedino što treba ljudi da znaju je da pomoć mogu dobiti i u Kovid centru - rekao je on.

Na pitanje novinara da li je klinička slika zaraženih sada teža nego u martu i aprilu, Kon je rekao da u to "nema dileme".

- Virus je u narodu, epidemiološke barijere su potpuno probijene u Beogradu. Svako koga sretnete može da nosi virus i da toga nije svestan. Čim vam neko priđe na metar i po morate da stavite masku - rekao je on.