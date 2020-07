GLEDAJU SMRT U OČI I BORE SE ZA SVAKI ŽIVOT - Evo kako izgledaju RUKE zdravstvenih radnika posle 8 sati NOŠENJA RUKAVICA! (FOTO)

Na prvoj liniji po nekoliko sati, nekada i po dve smene doktori, medicinske sestre u skafanderima, pod punom zaštitnom opremom vode bitku i bore se a svaki život.

Predstavnik Indijskog administrativnog centra objavio je fotografiju ruku lekara posle smene koja je trajala 10 sati.

"Ovo je ruka doktora posle 10 sati smene! Naklon za heroje koji su u prvim redovima borbe", napisao je.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

