Više od OSAM meseci borbe, povećava se broj obolelih od Kovida u svetu

Nakon više od osam meseci kako se kovid - 19 pojavio u svetu i skoro pet meseci od kako je SZO proglasila pandemiju virusa, širom sveta i dalje se vodi borba sa ovim virusom.

Iako se pojavio u Kini krajem prošle godine, a zatim krajem januara stigao u Evropu, virus se veoma brzo proširio i do sada je od njega obolelo više od 19 miliona ljudi, a preminulo skoro 713.000.

Skoro sve države na svetu uvele su još na početku rigorozne mere, koje su i danas uglavnom na snazi, međutim opšti je utisak da se situacija pogoršava, iako zvanično nije proglašen drugi talas.

Početkom maja delovalo je kao da se epidemija polako stišava i mnoge zemlje su počele da ukidaju rigorozne mere, najpre zatvaranje granica i policijski čas, međutim već u junu, a naročito u julu došlo je do do novog pogoršanja situacije. Iako su mnogi najavljivali da će se situacija sa virusom smiriti tokom letnjeg perioda i da će možda doći do drugog talasa virusa tokom jeseni, počelo je da dolazi do povećanja broja zaraženih u jednom danu u skoro svim zemljama.

Jedine zemlje kod kojih je bilo primetno blago poboljšanje su Italija, Rusija, Francuska, Švedska. Do pogoršanja situacije, odnosno povećanja broja novoobolelih i preminulih, došlo je u zemljama koje su svoja vrata otvorile pre svega za turiste, poput Španije, Grčke, ali i Slovenije i Crne Gore koje su se još početkom juna proglasile kovid-free zemljama.

Trenutno u Nemačkoj, Francuskoj i Finskoj došlo je takođe do povećanja novoobolelih, a brojevi novih slučajeva u jednom danu najveći su u poslednja tri meseca. Finska je čak proglasila drugi nivo epidemije, a Francuska ne može da se izbori sa dnevnim brojem zahteva za testiranje.

U Poljskoj je već peti put u proteklih nedelju dana postignut rekordan broj novoobolelih u jednom danu. Do pogoršanja situacije došlo je i u regionu, najpre u Severnoj Makedoniji, gde je do toga došlo zbog obeležavanja verskog praznika, ali i u drugim državama - Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, BiH, Sloveniji.

Slična situacija je u Australiji gde je uveden šestonedeljni karantin za građane Melburna, drugog grada po veličini zbog povećanja broja zaraženih, ali i u Aziji, odnosno Japanu, Južnoj Koreji i Kini, gde se vlasti trude da obuzdaju epidemiju.

Takođe u Indoneziji su ponovo uvedene mere karantina u Manili i okolini zbog povećanog broja slučajeva. Slična situacija je u Južnoj Americi i SAD gde se skoro svakodnevno obaraju rekordi u broju zaraženih, ali i preminulih.

Za sada u više od 130 laboratorija radi se na pronalaženju vakcine protiv virusa, u toku su i testiranja na ljudima, a prema najboljim prognozama vakcine se mogu očekivati u novembru, a prema najgorim, do polovine naredne godine.