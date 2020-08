KARANTIN ILI PCR TEST PO POVRATKU IZ CG? Krizni štab dao rok - EVO DO KADA je ulazak u zemlju otvoren bez ikakvih uslova

Pokrajinski sekretar i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Zoran Gojković govorio je o eventualnom vraćanju mera obaveznog PCR testa ili karantina kada se oni koji sada odu na letovanje budu vraćali u zemlju.

- Mi još nemamo toliki broj novopridošlih obolelih da bi uvodili neke restriktivne mere prema građanima Srbije koji se nalaze van države, što ne znači da se to neće dogoditi u nekom narednom periodu. Epidemiolozi su zauzeli stav da u narednih 5 do 7 dana neće biti promena ovih mera, a po isteku tog perioda razmotrićemo da li ćemo uvesti PCR testiranje za naše građane van države koji ulaze u zemlju. To znači da građani koji planiraju putovanje moraju da imaju ovo u vidu, da budu svesni da su ti delovi našeg okruženja u ovom trenutku rizični za putovanje i da znaju da će možda snositi konsekvence po povratku u zemlju - rekao je Gojković.

Uslovi ulaska

Rezidenti Sjedinjenih Američkih Država, Republike Srbije, Republike Albanije Bosne i Hercegovine i Republike Severne Makedonije kao i državljani naše zemlje koji su boravili u navedenim državama mogu ući u Crnu Goru uz sledeće uslove:

1. Da poseduju negativan rezultat PCR testa na novi korona virus (SARS-CoV-2) ili pozitivan rezultat antitela na novi korona virus (SARS-CoV-2) klase IgG dobijen ELISA serološkim testom li pozitivan rezultat antitela na novi korona virus (SARS-CoV-2) klase IgG dobijen ELISA serološkim testom.

2. Da su testovi izdati od registrovane laboratorije i nisu stariji od 72 sata u trenutku ulaska u Crnu Goru.

3. Da u periodu od 15 dana pre ulaska u Crnu Goru nisu boravili u nekoj od država iz kojih nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru.

Obaveza posedovanja testa ne odnosi se na decu do navršene pete godine.

Takođe, doneta je odluka da se omogući ugostiteljskim objektima koji imaju dozvolu, rad do jedan sat iza ponoći.