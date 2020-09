POST-KOVID SINDROM! Mladić se zarazio koronom još u martu, a i dalje je BOLESTAN - JEDVA SE PENJE UZ STEPENICE

Više ne može da pretrči pet kilometra tri puta nedeljno kako je navikao. Više ne ide u pab, niti na posao. Njemu i dalje nije dobro, piše “Gardijan”.

I was infected with coronavirus in March, six months on I’m still unwell | World news | The Guardian

Charlie Russell, 27, is one of an estimated 600,000 people with post-Covid illness, a condition that may give an insight into ME #COVID19 #MECFS https://t.co/xT5rzY4JZT