KRIZNI ŠTAB SAGLASAN: Nikada ništa nije prikrivano od podataka (VIDEO)

Na konferenciji kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 govorili su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, epidemiolog Predrag Kon, dr Mijomir Pelemiš i imunolg dr Srđa Janković.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izneo je najnoviji presek koronavirusa u Srbiji rekavši da je u poslednja 24 sata 73 pozitivnih na koronavirus, a da je testirano 6.661 osoba.

On je na konferenciji za medije rekao da je na respiratorima 23 pacijenta, a da je u poslednja 24 sata jedna osoba umrla od posledica kovid 19.

Od početka epidemije ukupno je do sada preminula 751 osoba.

- Na bolničkom lečenju trenutno je 281 pacijent. U poslednja 24 sata na bolničko lečenje je primljeno 44 ljudi, a iz bolnica je otpušteno 41 osoba - rekao je Lončar.

Ministar je naveo da postoje mesta gde se povećava broj zaraženih.

- To nam zadaje problem i želimo da to rešimo u startu. Apelujem na sve lokalne krizne štabove da istog momenta zasedaju i donose odgovarajuće mere - rekao je Lončar.

On je naveo da se povećava broj zaraženih u Beogradu, ali i Nišu, Kraljevu, Trsteniku, Vranju.

- Nije to alarmantno, ali je za upozorenje - kazao je Lončar.

- Želimo da reagujemo u nultom momentu. Imali smo povećan broj pregleda u Kragujevcu, i to želimo da se dešava u celoj Srbiji, posebno u Beogradu, gde sada raste broj zaraženih - naveo je ministar Lončar.

Kako je istako, na Infektivnoj klinici nalazi se 40 pacijenata, 18 je slobodnih respiratora, dok je dvoje pacijenata na mehaničkoj ventilaciji.

Ministar Lončar je odgovarajući na pitanja novinara naveo da je obećano da će revizija biti urađena.

- U Srbiji se testira najviše u regionu i na te rezultate se ne čeka previše - istakao je on.

Lončar je odgovarajući na pitanja novinara istakao da je u predstojećem periodu najvažnije da se nose maske.

- Ljudi, građani, maske, maske... - apelovao je ministar Lončar dodajući da nam je sada potrebno jedinstvo da izađemo iz korone.

Lončar je, povodom kritika da je više ljudi umrlo nego što je bilo prijavljeno i da bi trebalo da podnese ostavku, rekao da je ostavku napisao ali je, kaže, zaboravio da pita na kojoj adresi je Šolak da je pošalje da je on usvoji.

Lončar je na konferenciji za novinare Kriznog štaba na pitanje N1 da objasni informacije o većem broju preminulih od prijavljenih, nadovezujući se na objašnjenje epidemiologa Predraga Kona, o načinu utvrđivanju broja preminulih i nedoumice koje su se pojavile oko toga, da to nije tačno.

On je dodao da je upravo na TV N1 bio gospodin koji je, kaže, govorio o svojoj rođaci koja je bila u kraljevačkoj bolnici, negativna, pa je prebačena za Beograd zbog pogoršanja stanja, i opet je bila negativna, pa je nažalost na kraju preminula.

- Čovek je pitao koji je uzrok smrti. Uzrok smrti je bila korona, a žena je dva puta bila negativna - rekao je Lončar, aludirajući na to da je potrebno vreme da se dođe do tačnog broja preminulih i naknadno utvrde korekcije.

- Neki kažu građani su zaintresovani da znaju. Njima je jasno, ali postoje pojedinci kojima je ovo pogodan teren da kompromituju Krizni štab. To su samo prepreke da dođu do Aleksandra Vučića. Nijer fer da to koristite i da zloupotrebljavate - rekao je Lončar.

- Mi želimo da napravimo balans između onoga što moramo da uradimo da sprečimo širenje koronavirusa i da omogućimo normalan život građana - kazao je Lončar i dodao u ovom trenutku nije moguće uraditi reviziju.

Lončar je naglasio da ništa nije sakriveno niti će biti sakriveno.

- Sistem je krajnje jednostavan, ono što je relevantno su podaci Batuta... Svaka bolnica svoje podatke šalje Institutu za javno zdravlje i to su podaci. Dragi građani, jedini relevantni su podaci koji dođu iz zdravstvene ustanove u Batut, sve ostalo ne možemo da priznamo ni po zakonu ni po bilo čemu drugom - naglasio je Lončar.

Nikada ništa nije prikrivano od podataka

Epidemiolog Predrag Kon je rekao da imamo situaciju u školama, 24 osnovne škole imaju kovid slučajeve, rekao je dr Kon.

- Sve je u osnovnim školama pod potpunom kontrolom ali u srednjim. Imamo 9 srednjih koje su zahvaćene koronom i nema nikakvog posebnog odstupanja - naveo je dr Kon i istakao da se pojavljuju teži slučajevi u našoj zemlji.

On je dodao da je danas na kriznom štabu rečeno da je povećana budnost ali da se zasad još ne zna hoće li biti primenjene i neke oštrije mere.

Dr Kon je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se aktuelni podaci o preminulima dobijaju od Instituta Batut i da su u tom trenutku bili ispravni i naglasio da nikada i ni u jednom trenutku podaci nisu bili prikrivani.

- Svi podaci se dobijaju iz Instituta Batut i oni su merodavni, nikada ništa od podataka nije prikrivano, posebno jer se u javnosti spekuliše za potpuno odvojene načine praćenja. Sve što je bilo objavljivano je sve ono što je i bilo dostupno - rekao je dr Kon.

Epidemiolog Kon je odgovarajući na pitanje novinara rekao da je moguće da je bilo znatno više smrti kao posledica epidemije koronavirusa i istakao da će tačne podatke ustanoviti revizija.

On je istakao da ono što je procena nikada ne može da se tvrdi, ali da je potrebno uraditi reviziju, da bi se znala istina.

- U ovom trenutku nama mnogo zavisi od informatičkog sistema... I, tada sam pomenuo da je jako bitno da oni budu uključeni - naveo je Kon i dodao da su revizije potrebne da bi se došlo do potpuno tačnih podataka.

Revizija je nešto što može da bude rađeno posle epidemije

Dr Srđa Janković navodi da je naučnim istraživanjima nađeno da je broj obolelih i preminulih bio veći.

- To nije neočekivano. Neke stvari se ne mogu utvrditi na dnevnom nivou, već periodično. Revizija je nešto što može da bude rađeno posle epidemije - istakao je Janković.

On je rekao da se serije podataka mogu razlikovati i da u svim zemljama postoji ta razlika između smrti na dnevnom nivou od onih koje se mogu evidentirati posle nekog vremena.

- Ono što je na raspolaganju da utvrdimo jedan dan, nije isto kao ono što možemo da utvrdimo za tri meseca - kazao je Janković.

Janković je rekao da ono što može da se sazna odmah to bude učinjeno, a da se neke stvari otkriju kasnije.

Govoreći o vakcinama protiv sezonskog gripa Janković kaže da su obe vakcine identične po mehanizmu delovanje, obe su četvorovalentne, a Torlakova je trovalentna.

- Vakcine su stigle u zemlju... Torlakova vakcina će na tržište nešto kasnije, ali biće spremna za ovu sezonu - kazao je Janković.

Potrebno je vakcinisati se protiv sezonskog gripa

Dr Mijomir Pelemiš je odgovarajući na pitanja novinara o razlikovanju infekcije sezonskim gripom i koronavirusom rekao da lekari mogu da razlikuju infekcije preko kliničke slike i da su pneumonije koje uzrokuje grip različite u odnosu na one koju uzokuje koronavirus.

- Naravno da je testiranje neophodno da bi se bilo sigurno... Ja želim da pošaljem apel da se intenzivno krene sa vakcinacijom protiv gripa, jer je to korisno da ne dođemo u situaciju da pacijent istovremeno ima dve infekcije - naglasio je Pelemiš.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je građanima da su sve vakcine besplatne.