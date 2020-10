Među novoobolelima, iz Kragujevca su 22 osobe, iz Niša i Valjeva po 11, iz Vranja 10, a iz Novog Sada i Kraljeva po devet. Iz Aleksandrovca je sedam zaraženih osoba, šest iz Trstenika, a iz Loznica, Bora i Zaječara po pet, dok ostali gradovi koji su prijavili laboratorijske slučajeve imaju troje i manje zaraženih, izjavila je Kisić Tepavčević.

Ona je rekla da je od poslednjeg izveštaja testirano 7.429, a ukupno je od početka epidemije u Srbiji testirano 1.227.337 osoba. U poslednja 24 sata preminule su dve osobe, ukupno od početka 772 obolelih.

Hospitalizovano je 365 pacijenata, a 23 je na respiratoru.

- U KBC "Dr Dragiša Mišovoć" hospitalizovano je jedno dete i jedna majka - rekla je Kisić Tepavčević.

Maske obavezne u zatvorenom, na otvorenom preporuka

Kisić Tepavčević je odgovarajući na pitanje novinara rekla da je nošenje maski obavezno u svim zatvorenim prostorima, kao i na otvorenom kada je nemoguće održati distancu od 1,5 metra.

- U našoj zemlji nošenje maski u zatvorenom prostoru je obavezno... Stručna preporuka je da se i na otvorenom prostoru maske nose - kazala je Kisić Tepavčević.

Razlika između obavezujuće mere i preporuke je u sankcijama, rekla je Kisić Tepavčević i dodala da ne možemo da pobedimo u borbi sa koronavirusom ako ćemo svaku meru procenjivati po tome da li ćemo biti kažnjeni.

- Stručni stav je da bi maske trebalo da se nose na otvorenom, pogotovo u pešačkim zonama gde je veliki broj ljudi. Svesni smo da je nemoguće sve stanovnike u državi kontrolisati i da je takva vrsta kontrole nije tehnički izvodljiva. U zemljama koje su je uvele kao obaveznu pokazalo se nakon dve-tri nedelje da ima efekta - rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je dodala da nije fraza kada se kaže da svako ima značajnu ulogu u borbi protiv koronavirusa.

- Čelnici SZO govore da je nošenje maski, distanca i zabrana okupljanja većeg broja ljudi najbolji način za borbu protiv koronavirusa - rekla je Kisić Tepavčević.

Prema njenim rečima, u Evropi hiljade ljudi umire i procene su da bi se oko 300.000 života spasilo ukoliko bi se procenat nošenja maski povećala sa sadašnjih 60 odsto na 95 odsto.

Kisić Tepavčević je istakla da sada ulazimo u period kada se virus najviše širi i da niko ne može da bude siguran kako će na virus da odreaguje, te da za nekog može biti fatalan i da je zato važno da se poštuju mere.

Kisić Tepavčević je ocenila da se ne sme biti sebičan, te da treba voditi računa o starijima, hroničnim bolesnicima.

- Na kraju krajeva niko od nas nije siguran kako će virus u našem organizmu da odreaguje. Bez obzira na to što to deluje banalno, što nam ne prija, što traje dugo... Treba da budemo svesni da ulazimo u period godine kada su uslovi za širenje infekcije najpovoljniji - upozorila je.

Nema odluke o zatvaranju škola, nismo ni razgovarali o tome

Kisić Tepavčević izjavila je danas da na Kriznom štabu nije doneta nikakva generalna odluka o zatvaranju škola i prelasku na onlajn nastavu, kao i da o tome nije ni razgovarano.

Kisić je tako odgovorila na pitanje da li se škole zatvaraju od 1. novembra, s obzirom da se, na konstataciju novinara, javljaju roditelji učenika koji su dobili takvo obaveštenje iz pojednih škola.

Ističe da je 1. novembar daleko i da Krizni štab za taj period nije mogao da donese odluku.

Kisić Tepavčević kaže da postoji komisija i radna grupa koja prati epidemiološku situaciju u školama, a da se odluke donose ne samo na osnovu broja pozitivnih učenika, već i na osnovu toga da li se virus širi u školskoj sredini.

Do sada se u školama, dodaje, u 95 odsto slučajevo radilo o sporadičnim oboljevanjima i da su se ti učenici zarazili van škole. Dodaje da je samo u četiri situacije došlo do širenja u okviru odeljenja.

Oko 80 slučajeva korone kod osoba do 60 godina

Zamenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da je oko 80 odsto laboratorijski potvrđenih slučajeva koronavirusa kod osoba do 60 godina. Kisić Tepavčević je na konferenciji za novinare rekla da je 11 osoba obolelo uzrasta od 0 do 10 godina, 21 osoba od 10 do 20 godina, 26 osoba od 20 do 30 godina, 52 osobe od 30 do 40 godina, 56 osoba od 40 do 50 godina. Prema njenim rečima, 48 osoba je oboleo uzrasta od 50 do 60 godina, 31 osoba od 60 do 70 godina, 15 osoba od 70 do 80 godina i pet osoba je obolelo starosti od 80 do 90 godina. Kisić Tepavčević je podsetila da je prethodnih dana najveća zastupljenost obolelih, između 40 i 50 odsto, bila u uzrastu od 20 do 40 godina.