DR KON UPOZORAVA: Epidemiološka situacija prelazi u VANREDNU - Kritično je u Beogradu, očekujemo da se porast novozaraženih nastavi! (VIDEO)

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon govoreći o porastu broja zaraženih koronavirusom u Srbiji kaže da se epidemiološka situacija iz nepovoljne pogoršava i prelazi u vanrednu.

Kon je govoreći o bolničkim kapacitetima u prestonici rekao da će se tu raditi ono što se mora raditi i da će se tražiti prostor za smeštaj, verovatno van Beograda.

- Beograd i dalje apsolutno dominira, 1.106 je u Beogradu, što nažalost pokazuje ponovo rast i da jedan dan što smo imali predah ništa nije vredelo. Videćemo sada posledice prošlog vikenda. Sada se registruju oni koji su se tada zaražavali - rekao je Kon i dodao:

Nažalost, očekujemo da se porast nastavi. On će biti i tokom sledeće nedelje prisutan, ali se očekuje da u toku sledeće nedelje makar malo popusti to naglo povećanje broja, ali to ne možemo biti sigurni.

Upitan da prokomentariše objavu na Fejsbuku u kojoj je apelovao na građane da izbegavaju masovne skupove, pogotovo one sa uz glasnu muziku i pevanje, Kon kaže da oseća potrebu da se jasno lično izrazi po tom pitanju.

- Mi se nismo sastajali u Kriznom štabu, i to bi trebalo da se promeni. Drugo, nastupa vikend, a vikend je vreme kada dolazi do najviše zaražavanja u Beogradu zbog tih frekvencija, kontakata, posebno u uslovima gde trešti muzika, gde se naginjemo, vičemo da bismo se bolje čuli... Te situacije se moraju izbegavati - upozorava dr Kon.

Prema njegovim rečima, preko vikenda zaista treba i ne dozvoliti takve okolnosti u okviru noćnog života.

Osvrnuvši se na upozorenja pojedinih lekara o porastu broja preminulih od koronavirusa u narednom periodu Kon kaže da nismo mi neki drugi imunološki ljudi od onih koji su u našem neposrednom okruženju.

- Mi nemamo neku posebnu zaštitu osim što smo do sada imali neku svest koja nas je ipak izvela iz dva talasa. Ono što u ovoj situaciji naglašavam, to su maske, apsolutno beskompromisno ići na to da se maske masovno koriste i doći do toga da se sankcionišu oni koji namerno krše mere - kazao je Kon.

Kako kaže, zdravstveni sistem je već dva puta pokazao da je spreman i sposoban, ali sada je iscrpljen.

Govoreći o koronavirusu i deci dr Kon je naveo da je masovno prisustvo respiratornih infekcija kod dece.

- Sada se to još uvek održalo, da je manje respiratornih infekcija nego prethodnih godina, upravo zbog maski - pojasnio je Kon.

Kritična situacija u Beogradu

Kon je istakao da je u Beogradu kritična situacija sa brojem zaraženih koronavirusom i da mora da se spreči dalje prenošenje kako bi se sačuvao zdravstveni sistem.

On je izjavio i da se broj zaraženih koronavirusom u Beogradu smanjuje u ukupnoj strukturi zaraženih, "što znači da se zaraza preliva".

On je na pitanje da li se razmatra zatvaranje zemlje, što je korak na koji su se odlučile mnoge evropske zemlje u ovom trenutku, rekao da je moguća "određena vrsta zatvaranja, da su određene stvari zabranjene", ali da će eventualno ograničenje kretanja biti definisano na neki drugi način a ne onako kako je bilo na početku epidemije, kada je bio uveden "policijski čas".

Prema njegovim rečima, dosadašnja iskustva su potvrdila da je Kovid-19 "sistemska bolest", odnosno da ne napada samo pluća.

Razmišljamo o produženju raspusta, rasteretiti prevoz u Beogradu

Kon kaže da se ozbiljno razmišlja da se produži jesenji raspust za osnovce, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji.

On je naglasio da je sistem napravljen tako da škole ne moraju da se isključuju, ali da ima smisla dati duži "predah", kada je već planiran jesenji raspust.

- U školama su još uvek pojedinačni slučajevi zaražanjavanja, bilo je tri klastera u srednjim školama u Beogradu. Prošle nedelje bilo je zaraženih u 61 srednjoj školi i 57 osnovnih. To je dva i po puta veći broj zaraženih od nedelje koja joj je prethodila i povećavaće se i dalje. O produženju raspusta možemo da razmišljamo i kombinujemo sa drugim merama - rekao je Kon.

On je naglasio da je važan i gradski prevoz u Beogradu i da njega treba rasteretiti.