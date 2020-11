OTKRIVENE ŠOKANTNE ČINJENICE O SMRTONOSNOM VIRUSU! PODMUKLO - Korona može da ostane u telu i do tri meseca!

Studija kod nas pokazala da neki dugo posle preležanog kovida imaju IgM antitela, koja ukazuju da je prisutna akutna infekcija, ali to ne znači sigurno da se ta osoba reinficirala. Može biti da je virus sve vreme tu, ali ne ugrožava nikoga i dotična osoba ne može nikoga da zarazi.

Korona u organizmu može da ostane i do tri meseca. Osoba može da nosi koronavirus, a da to praktično i ne zna, da nema nikakve simptome kovida i da joj je PCR test negativan. Srpski istraživači imali su slučajeve reinficiranih osoba, odnosno onih koji nekoliko meseci po preležanom kovidu imaju IgM antitela, koja pokazuju da upravo ima koronu. Iako su reinfekcije koronom retke, naši stručnjaci smatraju da je to uglavnom virus koji je ostao u organizmu još od prvog zaražavanja, a ne neki novi „pokupljen spolja“.

Klinička slika

Istraživači Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) iz Beograda, koji se bave i utvrđivanjem trajanja imuniteta na koronu, imali su ispitanike kod kojih su se posle nekog vremena od preležanog kovida 19 pokazivala IgM antitela, koja ukazuju da ta osoba baš u tom trenutku ima koronu. Druga, IgG antitela pokazuju da je osoba ranije preležala koronu, a za analizu oba uzima se venska krv. Dr Marija Gnjatović, istraživač u INEP, navodi da u praksi ima slučajeva da se IgM tela, koja pokazuju akutnu infekciju, otkrivaju i kod onih koji su preležali kovid. Ona navodi da to, ipak, nije za brigu jer te osobe ne razvijaju kliničku sliku kovida, bar ne težu, i nisu infektivne za okolinu.

- Virus ostaje u telu mesecima posle infekcije i negativan PCR test posle lečenja ne znači da delovi virusa nisu ostali u organizmu, IgM reinfekcije su retke, ali niko ne može da tvrdi da su i nemoguće. U većini slučajeva je to, ipak, „drugi kovid“, tj. reaktivacija ranije unetog virusa u telo. Organizam tih osoba se, iako se uoče IgM tela, sam izbori sa virusom, ne dođe do njegovog razmnožavanja, pa ga nema u nosu i ždrelu, i one nisu infektivne po okolinu - rekla je dr Gnjatović za Novosti.

Do 12 nedelja

A upravo PCR test se radi iz brisa nazofaringealnog brisa, tj. brisa ždrela i nosa.

Prof. dr Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, kaže za Kurir da koronavirus može da stoji u organizmu čak do 12 nedelja.

- Koronavirus može da bude u organizmu dugo i nakon prestanka simptoma, i do 12 nedelja. Ali u toj fazi više nije opasan niti po nosioca, niti za okruženje. I to što se kod nekoga ko je preležao kovid 19 posle nekog vremena pokažu IgM antitela, govori o tome da je virus u organizmu još prisutan, odnosno da ima neki proces. Međutim, to ne znači da ste infektivni. Osoba koja ima koronu virus može da prenosi 14 dana, takva su iskustava i zato je u svetu uglavnom primenjen model izolacije od 14 dana za obolele od kovida. Posle te dve nedelje virus ostane u organizmu, ali ne može da se umnožava, a time ni širi po organizmu. Onaj ko ga nosi nije infektivan i nije opasan po okolinu - objašnjava prof. Begović.

Profesorka navodi i da su slučajevi reinfekcije mogući i zasad zaista retki, da veruje da je u većini slučajeva reč upravo o opstanku virusa u organizmu, ali da će buduće studije i istraživanja tek pokazati šta je zaista tačno. - Svega godinu dana prošlo je od pojave prvog slučaja SARS-COV-2, a mnogo manje od početka istraživanja. Apsolutno nije isključeno da ponovo možete da se inficirate koronavirusom. Tek sad se pojavljuju osobe koje su reinficirane, ali koliki procenat ljudi se zaista ponovo inficirao i da li to treba da nas zabrinjava, odgovor će dati neke buduće studije.