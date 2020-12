SVAKI DRUGI PACIJENT S OVOM DIJAGNOZOM UMIRE OD KORONE! Dr Vukićević: Najčešće oboljevaju stariji, ali ima i onih MLAĐIH OD 40

"Najlošija prognoza je za one preko 80 godina, ali ima i njih koji odu kući. Ako imaju težak moždani udar i teške kovid komplikacije, tu je preživljavanje minimalno", kaže doktorka.

Moždani udari kod ljudi koji imaju i kovid su obično teški, invaliditet je najteži - oduzetost jedne polovine tela i nemogućnost govora, a umire 50 odsto njih, izjavila je dr Marjana Vukićević, neurolog v. d. direktora bolnice „Sveti Sava“.

- Oko 30 odsto pacijenata s teškim moždanim udarom umre, a sada, kada imaju i šlog i koronu, smrtnost je oko 50 odsto. Praktično svaki drugi pacijent koji ima kovid i težak šlog umre - kaže neurolog za Kurir.

Dodaje da su moždani udari obično teški, pa je i invaliditet kod onih koji ujedno imaju i koronu, teži.

- Definitivno je klinička slika teža kod pacijenta koji imaju kovid. Moždani udari su obično teški, a pa i invaliditet jeste najteži kod njih. To je najčešće vezanost za krevet, nemogućnost samozbrinjavanja. Obično je u pitanju oduzetost jedne polovine tela, a vrlo često i nemogućnost govora - kaže dr Vukićević.

Moždani udari uglavnom se javljaju u starijoj dobi, ali ima i onih koji ih dožive ranije.

- Najmlađi pacijent ima 37 godina, ali pacijenti su nam najčešće starosti između 60 i 70 godina. Najlošija prognoza je za one preko 80 godina, ali ima i njih koji odu kući. Ako imaju težak moždani udar i teške kovid komplikacije, tu je preživljavanje minimalno - kaže doktorka.

Na pitanje šta konkretno korona uradi da dovede do šloga, ona odgovara:

- Nijedno istraživanje u svetu još nije detaljno odgovorilo na to pitanje, ali našim posmatranjem i nekim iskustvom po evropskim bolnicama došli smo do toga da se moždani udar može javiti u akutnoj fazi korone i da je posledica najčešće poremećenog metabolizma u tom trenutku. Visoka temperatura dovodi do dehidratacije i ako pacijenti imaju neke faktore rizika za moždani udar, onda su oni u pojačanom riziku da do toga i dođe.