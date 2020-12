OVA VAJBER GRUPA JE SPAS ZA SRBIJU - Dnevno prime i preko 1000 poruka, a cilj je jedan - ŽIVOT PACIJENTA

Direktori svih kovid bolnica u Srbiji organizovani su u grupi preko telefona, u kojoj 24 sata dnevno nalaze slobodna mesta za kovid pacijente, a najtraženija su ona na intenzivnoj nezi i ona s kiseoničkom potporom.

Najvažnija Vajber grupa u Srbiji danas je ona od osamdesetak članova, radi 24/7 i bukvalno život znači!

Sa gotovo 10.000 kovid pacijenata u dupke punim bolnicama naći slobodno i odgovarajuće mesto i na sve to - odmah, za pacijenta kome život od toga zavisi, muka je velika. Ali uspeva! I to zahvaljujući Vajber grupi u kojoj su direktori svih kovid bolnica u Srbiji i preko koje "razmenjuju" slobodna mesta i zbrinjavaju obolele. A sada su najtraženija mesta na intenzivnoj nezi i ona s kiseoničkom potporom.

Prof. dr Zoran Baščarević, direktor Instituta za ortopediju "Banjica", koji je po treći put kovid bolnica, rekao je da je još od prvog talasa epidemije formirana Vajber grupa, čiji su administratori doc. dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike KCS, i doc. dr Ivana Milošević, njegova zamenica, a u kojoj su direktori ili odgovorni ljudi za raspored i smeštaj pacijenata u svojim ustanovama.

Dragocena mesta

- U početku je bilo dvadesetak ljudi, ali kako je cela Srbija postala kovid bolnica, sada nas je najmanje osamdesetak u grupi. Nekoliko stotina, možda čak i hiljadu poruka i informacija dnevno razmenimo. Grupa funkcioniše 24 sata, i danju i noću. Svi tu stavljamo raspolažuća mesta, koja delimo na ona u intenzivnoj nezi, odeljenska sa kiseoničkom potporom i bez nje. Apsolutno najviše se traže mesta u intenzivnoj nezi i ona sa kiseoničkom potporom. Upravo na grupu stavljam dva slobodna mesta u intenzivnoj, što je dragoceno. I već za pola sata biće popunjena - objasnio je prof. Baščarević i dodao:

- Pacijenti se s imenom i prezimenom i kratkim opisom, posebno time na koliko je litara kiseonika i kakva mu je saturacija, smeštaju gde ima slobodan krevet. I ne znam kako, ali za ovih devet meseci mesto se uvek nađe. I bez obzira na to da li je neko ‘39. ili ‘79. godište, jednak je trud da mu se nađe mesto u sistemu. Naglasio je i da se raspored pacijenata po bolnicama obavlja i po pridruženim bolestima:

- Ako neko ima neki težak abdominalni problem, hirurški problem plus kovid, sigurno da neće kod nas na ortopediju, već u bolnicu koja je za to. Kolegijalnost, profesionalnost, kao i empatija među ljudima u toj grupi su ogromni.

Prof. dr Edita Stokić, direktorka Kliničkog centra Vojvodine (KCV), koja je u ovoj grupi, kaže za Kurir da je pandemija i to što obolelima može biti važan svaki minut nametnula i „kriznu komunikaciju“ KCV, kao i celog sistema kovid bolnica Srbije i preko Vajber grupa tipa „ol in van“ (all in one).

Važan svaki minut

- Tu smo 24 sata dnevno jer su česte turbulentne i neočekivane promene kod kovid pacijenata, a odluke moraju da budu stručne i brze. U Vajber grupama KCV "Stop kovid 19" i "Stručni kolegijum" imamo i kodeks ponašanja sa jasno postavljenim ciljevima - svi resursi u borbi protiv kovida! Informacije moraju biti brze, tačne i konkretne, neopterećene nebitnim propratnim detaljima, a komunikacija glasna i jasna. Odmah dati odgovor na pitanja - šta se dogodilo i šta se preduzima. I zahvaljući i tome, uspevamo da brzo odreagujemo u svakoj situaciji - objašnjava prof. Stokić.

Ona dodaje da se jasno prikazuje bolnički kapacitet, posteljni fond, broj otpusta i premeštaja u KCV...

- I onda reagujemo, javimo se mi koji možemo odmah da pomognemo i brzo rešavamo problem. Za sve ovo vreme od početka epidemije, čovek se navikne da bude na stalnom oprezu. Čak i kada spava. I u jedan, dva, tri noću zbrinjavamo pacijente. Uvek ima neko ko u tom momentu ne spava ili se budi na prvo pištanje poruke - ističe prof. Stokić i dodaje da je i ovaj sistem razvijen do perfekcije jer su za devet meseci „ratnog stanja“ svi prekaljeni „ratnici“.