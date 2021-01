Kon: Očekujemo porast obolelih posle Božića, i na leto ćemo morati da poštujemo mere

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon izjavio je danas da se može očekivati da posle Božića dođe do porasta.

- Ja mislim da je i sam doček Nove godine, to jest, to što ga nije bilo u organizovanom smislu, znatno usporilo ovaj virus. Tu nema dileme. Bilo je malo opuštanja tokom nekih lepih dana. Može se očekivati da posle Božića dođe do nekog blagog porasta, mada je u Beogradu već nastao taj blagi porast, vidi se da brojke opet malo rastu - izjavo je danas dr Kon.

Prema njegovim rečima, ne može se očekivati da će "krivulja" drastično da padne, "jer mi nismo imali totalno zatvaranje", a to je jedini način da tako drastično padne.

- Takva je odluka doneta, nismo imali ograničenje kretanja. Ukupno gledano, sa ove distance, mislim da je to racionala odluka, iako je to medicinski deo Kriznog štaba predlagao još 13. decembra, za period od 18. do 3. januara. Neki misle da to nije ni pomenuto, a davali su iste predloge. Jasno je da su ove mere rezultat delovanja medicinskog i ekonomsko-političkog dela Kriznog štaba - rekao je dr Kon jutros.

On je i pre nekoliko dana istakao da treba očekivati da situacija bude bolja iz dana u dan, ali i da ćemo osetiti posledice većih okupljanja i šetnji, posebno u Beogradu, posle Božića.

Iako lekari svakoga dana apeluju da se praznici proslavljaju samo u krugu porodice, da se ove godine udzržimo svih okupljanja, ipak deo građana iskoristio je lepo vreme za šetnju, druženje... Da li će nas to koštati, videćemo za nekoliko dana.

- Činjenica je da je sve veći broj ljudi imun. Nadam se da će vakcina početi "energičnije" da pristiže, a da ćemo mi brti vrlo brzi u njenom korišćenju. Moramo da budemo pripremljeni za efektivno sprovođenje imunizacije. Čuo sam da će da se prave nedeljni planovi imunizacije, što je vrlo dobro - rekao je Kon.

Ipak, ako ste mislili da ćemo uskro samo jednostavno da skinemo maske i nastavimo normalno da živimo, kao da se 2020. nije ni desila... varate se.

- I na leto ćemo morati da se pridržavamo svega, jer ako prime dve doze u razmaku od 21 dan, a nakon druge doze u najmanjem slučaju opet treba 21 dan, dakle, potrebno je mesec i po do dva da se stvori zaštitni nivo imuniteta. Može se reći da ćemo negde do septembra, oktobra biti u situaciji da se držimo mera - rekao je profesor Tiodorović u inervjuu za “Blic”.