VAŽNA INFORMACIJA ZA ONE KOJI SU PRIMILI VAKCINU! DOKTOR ĐERLEK OTKRIVA: Svi koji su dobili jednu dozu, MORAJU DA SE TESTIRAJU pri ulasku u zemlju!

Građani koji su primili samo jednu dozu vakcina protiv koronavirusa i dalje mogu da se zaraze istim, ali i da budu prenosioci zaraze, zbog čega moraju da se podvrgnu PCR testiranju pri ulasklu u Srbiju!

Naime, Kuriru se javilo mnogo građana koji su morali 10 dana u samoizolaciju jer nisu imali negativan test na kovid pri ulasku u zemlju, a primili su već jednu dozu vakcine. Međutim, držvani sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek objašnajava za Kurir da se to dešava jer jedna doza vakcine ne predstavlja dovoljnu zaštitu.

- Jasno smo rekli da jedna doza vakcina nije dovoljno i naučno je dokazano da posle nje imamo samo oko 50 odsto imuniteta i zato je potrebna i druga doza ili revakcinacija i zato i treže PCR testiranje pri prelasku granica. Imali smo slučajeva širom Srbije da je došlo do inficiranja koronom i sa jednom dozom, nakon sedam, 10 pa i 15 dana, odnosno dok je trajao inkubacioni period.

Stalno naglašavamo građanima da čak i kad prime prvu dozu vakcine nose maske i drže distancu, pa čak i posle druge doze, jer će nam biti potrebno oko 2,5 do tri miliona vakcinasnih da bismo stavili epidemiju pod kontrolu - rekao je dr Đerlek i dodao da imunizacija u Srbiji protiče odlično, a i da je vakcina najjače sredstvo protiv suzbijanja zaraznih bolesti:

- Ni jedno cepivo nije efikasno 100 odsto, a vakcine protiv korone uglavnom imaju efikasnost od 90 do 95 odsto. Čak ni to nije garant da ne možete da prensete virus, ali vakcina štiti od teških oblika bolesti. Nekada smo recimo i stažiste koje su dolazili u bolnicu samo sa jednom dozom vakcine molili da urade PCR, ali kad su dobili revakcinu i prošlo je dovoljno vremena da se stekne imunitet, sada to više ne tražimo.

Molim građane za samo još malo strpljenja i da strogo poštuju mere čak i ako su vakcinisani, dok svi ne budemo dobro!