KAKVA JE SITUACIJA U ŠKOLAMA KADA JE REČ O KORONI? Ružić: Obrazovni sistem nije mesto transmisije virusa

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da obrazovni sistem nije mesto za transmisiju korona virusa, te da brojke nisu alarmantne.

-Kako dolazi do povećanja u populaciji zaraženih, tako dolazi do nekog blagog povećanja u obrazovnom sistemu, ali što se tiče brojki - od predškolaca do srednjoškolaca, zaključno sa studentima taj broj ne prelazi 0,5 procenata u odnosu na ukupan broj učenika – rekao je Ružić za Pink i istakao da se mere zaštete poštuju.

On je istakao da je zaraženo oko jedan odsto zaposlenih u obrazovnom sistemu.

-Mere se poštuju, možemo biti zadovoljni i naporima zaposlenih u obrazovnom sistemu i odgovornošću učenika. To je najbolji primer kako možemo sprečiti negativne efekte virusa - rekao je Ružić.