KORONA DIVLJA NA JUGU SRBIJE -Bolnice PUNE, škole prelaze na onlajn nastavu

Vranje se u prethodnom periodu izdvojilo, pored Beograda, kao jedno od nestabilnijih žarišta u Srbiji. Pored naglog porasta broja zaraženih, ovaj grad beleži i sve veći broj pacijenata sa težom kliničkom slikom, a kapaciteti bolnica su u potpunosti ispunjeni.

– Epidemiološka situacija u Vranju je vanredna i izuzetno teška – kaže dr Slađan Stanković, epidemiologa u Zdravstvenom centru Vranja.

Reči epidemiologa Stankovića ilustruje i podatak da je u ovom gradu juče zabeležena 101 novozaražena osoba. Ova brojka možda ne zvuči alarmantno kada se uporedi sa ciframa o kojima slušamo na nivou Srbije i glavnog grada. Međutim, ukoliko se uzme u obzir da Vranje ima oko 85.000 stanovnika i da je otprilike 20 puta manje od Beograda, jednostavnom računicom se dobije da je 101 zaraženih u gradu na jugu Srbije isto kao da u Beogradu imamo 2.020 pozitivnih!

– Veliki je broj hospitalizovanih. Svi kapaciteti bolnica u Pčinjskom okrugu su popunjeni – dve u Vranju i jedna u Surdulici. Raste broj obolelih sa teškom i srednjeteškom kliničkom slikom. Sa upalom pluća je bilo 10 odsto pacijenata na dnevnom nivou prethodnih dana, a u poslednja dva dana negde ih je oko 20 odsto. Oboljevanja se dešavaju u svim uzrastima, a najviše kod radno-aktivnog stanovništva, ali značajan je broj zaraženih i kod predškolske i školske dece – ispriča je dr Stanković.

On je istakao i da su kapaciteti jedne bolnice u Vranju prošireni, ali da ni to nije bilo dovoljno pa se sada na bolničkom lečenju nalazi 165 pacijenata od kojih su 72 na kiseoničkoj potpori. Takođe dodaje i da skoro svakodnevno nekoliko pacijenata bude transportovano u kliničke centre u okolnim gradovima, a da je medicinsko osoblje u Vranju na ivici izdržljivosti.

Ne poštuju se mere

– Situacija je vanredna i pored mera koje smo preduzeli. Organizovana je nastava na daljinu u srednjim školama i u nekoliko osnovnih škola gde je bilo dosta zaraženih i među decom i među nastavnicima. Mere su uvedene na dve nedelje, a jedna sedmica je već prošla – kaže epidemiolog iz ovog grada i dodaje da se “nameće potreba da se mere pooštre pogotovo za ugostiteljske objekte”.

Epidemiolog Stanković objašnjava da je do alarmantne situacije u ovom gradu ponajpre došlo zbog nepoštovanja epidemioloških mera u ugostiteljskim objektima kao i kućnih žurku koje je teško kontrolisati. On je dodao i da je do problema došlo zbog velikog građana Severne Makedonije koji su dolazili u šoping u Vranje, a širenju zaraze su kumovali psihološki faktor, odnosno prezasićenje građanstva antiepidemiološkim merama kao i opuštanje zbog početka vakcinacije.

Sa ovim je saglasan i epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović koji je juče bio u delegaciji koja je posetila Vranje kako bi se utvrdili tačni uzroci pogoršanja situacije sa kovidom u ovom gradu na jugu Srbije.

– Ocena epidemiološke situacije u Vranju je vanredna. To govori da se mere ne sprovode onim intenzitetom i obuhvatom kako bi trebalo, kako od stanovništva, ali tako i u kontroli – rekao je Tiodrović.

On je rekao da su data upustva u Vranju i drugim gradovima doneta uputstva da se primene sve mere koje je ranije propisao republički Krizni štab i Vlada Srbije i da se one moraju sprovesti do kraja, a dr Stanković je rekao u kom pravcu se razmišlja kada se govori o uvođenju mera u ovom gradu.

– Glavne mete su trgovinski lanci i ugostiteljski objekti. Tu mora da se uvedu neka ograničenja ili da se zatvore potpuno na neki vremenski period da bismo zaustavili širenje virusa – rekao je epidemiolog.