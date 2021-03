Sve više lekara govori o OVOJ DUGOROČNOJ POSLEDICI KOVIDA: Nije opasna, ali iz korena MENJA ŽIVOT

Već se odavno zna da je jedan od najčešćih simptoma kovida-19 anosmija, odnosno gubitak čula mirisa. Međutim, sada se govori o parosmiji, a evo o čemu se radi.

Većini ljudi koji iskuse anosmiju, prema istraživanju objavljenom jula 2020. godine, ovo čulo brzo će se vratiti - za 89 odsto ljudi, taj period nestanka čula je oko četiri nedelje. Međutim, ostalih 11 odsto suočiće se sa parosmijom.

ŠTA JE PAROSMIJA I KAKO SE RAZLIKUJE OD ANOSMIJE?

- Anosmija je kompletan gubitak čula mirisa, hiposmija je umanjeni kapacitet čula mirisa, dok je parosmija potpuno preokrenuto čulo mirisa - kaže za časopis Health Set Liberman, docent na katedri za otorinolaringologiju NYU Langone Health.

Promena mirisa nije promena na bolje. Ljudi sa parosmijom kažu da sve miriše neprijatno, čak i trulo ili odvratno.

"Komad voća može da miriše na hemikalije, ili još gore, na fekalne materije", kaže dr Liberman.

Kerol Pic iz Minesote rekla je "Smithsonian magazine" da je prvi put doživela parosmiju u avgustu 2020. godine, nekoliko meseci nakon pozitivnog testa na kovid 19.

"To je jedinstveni miris", rekla je. "Ni sama ne znam šta je to. To je poput kombinacije pregorelog tosta i nečeg dovoljno groznog da mi pripadne muka."

Još jedna obolela od parosmije je 11-godišnja Lorelaj iz Severne Karoline, čija je mama Danijel Meskunas razgovarala sa lokalnom TV stanicom VNCT prošle nedelje. Meskunas je rekao da je Lorelaj imala kovid 19 još u novembru i da je izgubila osećaj ukusa i mirisa. Miris je počeo da joj se vraća do kraja januara, ali nekoliko nedelja kasnije dogodilo se nešto čudno.

"Mogla je malo da oseti miris, ali stvari nisu mirisale onako kako je mislila da treba", rekao je Meskunas.

"U suštini, sve joj je mirisalo na trulu hranu, na nešto što je dugo stajalo u frižideru."

DA LI SE PAROSMIJA LEČI?

"U ovom trenutku ne postoje značajni podaci o bilo kakvim tretmanima gubitka čula mirisa specifičnog za kovid 19", kaže dr Liberman. Jedini efikasan tretman je nešto što se naziva olfaktorni trening, kaže on.

Ovo podrazumeva izlaganje različitim mirisima i aromama, obično ruži, limunu, karanfiliću i eukaliptusu. Prema dr Libermanu, pacijenti treba da njuškaju svaku aromu dva puta dnevno oko 15 sekundi, u periodu od tri do šest meseci.

Često se preporučuju i intranazalni kortikosteroidi, a može se propisati i niz drugih tretmana, poput omega-3 suplemenata i oralnih steroida - ali dr Liberman kaže da nema valjanih dokaza o njihovoj efikasnosti.