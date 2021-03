DOKTORKA GNJATOVIĆ UPOZORAVA: Populacija između 18 i 20 godina najviše prenosi virus

Saradnica Instituta za primenu nuklearne energije Marija Gnjatović već je ranije govorila da imunitet posle dve doze Sinofarm vakcine, koju je primio najveći broj građana, nastupa posle oko mesec dana.

Marija Gnjatović gostujući na javnom servisu rekla je da kada se neko odluči da uradi test na antitela, da ne bi bilo loše da rezultat pogleda stručnjak.

- U labaratoriji u kojoj radite test možete da zamolite da se rezultati objasne. Nije poželjno da se žuri sa analizama. Nema potrebe da se radi posle primene prve doze, a nakon druge potrebno je da prođe nekoliko nedelja, pa da se ide na testiranje. Najbolje je da kažete da ste vakcinisani, a potom će vam u labaratoriji reći koju vrstu testa treba da uradite jer naravno ne mora svako da se razume u proteine ovog virusa i konstrukciju testa. Moj stav je da se analize ne rade pre treće nedelje posle druge doze vakcine i to važi za sve vakcine koje su dostupne kod nas - objasnila je Marija Gnjatović.

- To je odvratilo ljude od vakcinacije jer kažu - eto, vakcinisali su se, ali su se ipak razboleli. Govoriću o vakcini Sinofram jer se najveći broj ljudi u Srbiji njom vakcinisalo. Imunitet se stvara sporo jer je klasičan neaktivan virus u pitanju. Antitela se stvaraju u njenom slučaju dve nedelje nakon druge doze ili kasnije. Kod starije populacije čak dosta kasnije. Od primene prve doze, pa u toku dve nedelje nakon druge doze, apsolutno nema šta da vas zaštiti, osim prirodnog imuniteta. Prisustvo antitela je jako značajno u trenutku kada dođete u kontakt u sa virusom. Ako se simptomi razviju 20 dana nakon druge doze prva pomisao je da prošlo dovoljno vremena, međutim, period inkubacije je destak dana u proseku, i vi ste u kontakt sa virusom došli neposredno nakon druge doze i u tom trenutku niste imali antitela, niti ćelijski imunitet koji je mogao da vas zaštiti. U tom slučaju vakcina neće pomoći, u nekoj meri i može, ali to ne može da vam garantuje kasnije razvijeni imunitet. Jako je važno da ljudi shvate da poštovanje svih epidemioloških mera nakon druge doze i da shvate da vakcina nije svemoćna, ali u velikoj meri pomaže. Pomaže da se ne razvije teži oblik bolesti i da ne dođe do hospitalizacije što je veoma značajno - dodaje Gnjatović.

Marija Gnjatović navodi da je najmlađi uzrast kojem je preporučena vakcinacija je 16 godina u slučaju Fajzera, za ostale je 18.

Ističe da je populacija između 18 i 20 ona koja najviše prenosi virus jer su društveno aktivni i ne poštuju epidemiološke mere.

Preporuka je da se ta kategorija vakciniše. Gnjatović kaže da kada bude vakcinisan veći broj stanovništva, naročito starije populacije, da deca mogu biti osetljivija na virus, ali da se čeka izmenjena verzija za mlađu populaciju od 16 godina.